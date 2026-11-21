Espectáculos

Taylor Swift irrumpió en Nashville el 18 de noviembre y detuvo todos los flashes en la alfombra roja del Bridgestone Arena. La cantante estadounidense no fue solo una invitada más para desfilar y cumplir el protocolo; se tomó muy en serio su regreso al escenario al cantar en vivo durante la ceremonia. El motivo fue la presentación de “I Knew It, I Knew You”, su canción original para la banda sonora de Toy Story 5, un tema que además está compitiendo entre los más destacados del año.

Lo más fuerte de la noche fue que Taylor volvió a cantar en directo en este escenario después de trece años, mezclando su momento actual en el cine con ese magnetismo que ya conocemos de sus conciertos. Obviamente, la conversación en redes sociales se dividió en dos: la potencia de su actuación y el despliegue de moda que eligió para la ocasión, donde decidió romper todas las reglas tradicionales de las galas nocturnas.

Para entender por qué el look fue un hit, hay que analizar la arquitectura del vestido. La artista usó una pieza de Oscar de la Renta de la colección Primavera/Verano 2027 que jugaba con volúmenes y proporciones. El diseño empezó con un corpiño palabra de honor, o strapless, con un corte limpio y ajuste estructurado que dejaba sus hombros totalmente despejados. A partir de la cintura, la prenda se transformaba en una falda asimétrica estilo high-low, hecha de tafeta de seda. Esta parte era la más llamativa, con pliegues profundos y drapeados voluminosos que daban un efecto de globo.

El movimiento del vestido estaba pensado para el dinamismo: mientras la parte del frente se elevaba para dejar ver sus piernas al caminar, la parte trasera terminaba en una cola amplia que barría la alfombra. Un detalle que nos encantó fue la funcionalidad, ya que el diseño incluía bolsillos ocultos en los laterales de la falda. Gracias a esto, Taylor pudo posar con una mano guardada, dándole ese aire relajado y segura de sí misma que siempre proyecta frente a los flashes.

Ahora, hablemos del color, porque elegir un amarillo canario vibrante, casi fluorescente, en un evento de noche es una apuesta arriesgada que le salió perfecta. Este tono generó un contraste visual inmediato y funcionó como un guiño luminoso y optimista, alejándose por completo de las paletas oscuras que Taylor usó en etapas anteriores de su carrera. Fue, básicamente, un rayo de sol en medio de la gala.

Para que el vestido fuera el protagonista absoluto, el resto del estilismo se mantuvo ligero y preciso. En los pies llevó sandalias de tacón alto en tono oro champán, con tiras finas cruzadas sobre el empeine y una pulsera al tobillo para estilizar la silueta sin pelear con el color del vestido. En cuanto a las joyas, decidió dejar el escote limpio y no usar collares, concentrando todo el brillo en unos pendientes largos colgantes con destellos multicolores que iluminaban su rostro.

El toque final estuvo en el beauty look. Se hizo un recogido bajo, suave y descontracturado, manteniendo su icónico flequillo desfilado. Para cerrar con broche de oro, usó un maquillaje clásico con delineado cat-eye negro y unos labios en rojo anaranjado cálido, un color que armonizaba perfectamente con el subtono solar de la prenda de Oscar de la Renta.

Con esta entrada triunfal y un diseño magistral de Oscar de la Renta, Taylor Swift convirtió su regreso a Nashville en el momento más comentado de la temporada.