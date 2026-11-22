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Diomedes Díaz, el cantante y compositor de vallenato con más de 20 millones de discos de oro, platina y diamantes, dejó una marca imborrable en la música colombiana. Entre sus éxitos más recordados está Delirio, una canción que hace parte del álbum Experiencias vividas, lanzado en 1999. Aunque la interpretación del artista conmovió a mucha gente por el sentimiento que le puso, la letra no es de su autoría, sino de Gustavo Gutiérrez Cabello.

El origen de un clásico

Gustavo Gutiérrez Cabello, compositor y cantante de vallenato que ha ganado dos veces el concurso de canciones inéditas del Festival de la Leyenda Vallenata, escribió Delirio en 1975. El tema fue grabado originalmente por Alfredo Gutiérrez, conocido como El Rebelde del Acordeón. La canción se caracteriza por la tristeza de un hombre que habla sobre la mujer amada que ya no está y de quien solo conservan los recuerdos.

Sobre el autor, el investigador José I. Pinilla escribió en su libro Cultores de la música colombana que Gutiérrez es dueño de una vena romántica del vallenato puro que, junto al acordeón, crea canciones melancólicas, dulces y elegantes que compiten con otros grandes del género. Este compositor, nacido en Valledupar, empezó a escribir a finales de los setenta y es responsable de otros temas conocidos como Confidencias, Sin medir distancias, Así fue mi querer y Mi niño se creció.

Una petición inusual

Con el tiempo, Delirio se convirtió en una de las joyas del vallenato romántico y llamó la atención de Diomedes Díaz. Sin embargo, el cantante quería algo más. Casi 20 años después de que la canción fuera creada, el Cacique de La Junta le hizo una solicitud muy particular a Gustavo Gutiérrez: que escribiera un verso adicional para la obra.

Al principio, el compositor tuvo dudas sobre aceptar la propuesta, pero terminó aceptando el reto. Para lograrlo, Gutiérrez tuvo que hacer un ejercicio de memoria y recordar aquel amor que lo había inspirado originalmente al redactar la letra hace décadas. El resultado fue la incorporación de unas líneas nuevas que Diomedes incluyó en su versión: “Hace un año nos conocimos / tú estabas vestida de blanco / una mañana alegre y de esplendor / una brisa muy suave sobre ti / Allí escuché el encanto de tu voz / y hoy siento este delirio revivir”.

El reto de volver a sentir

Para Gustavo Gutiérrez, escribir ese fragmento extra no fue una tarea sencilla, sino todo un desafío creativo. En una entrevista reciente, el compositor confesó que no sabe exactamente cómo lo logró, pero que tuvo que pensar mucho y regresar a esa historia personal para poder escribir. Según sus palabras, fue una proeza lograr que la figura de esa mujer, ya perdida en el tiempo, volviera a aparecer en la letra, aunque reconoce que el talento innato de Diomedes Díaz fue lo que permitió que mucha gente sintiera ese viejo delirio una vez más.

Actualmente, a sus 86 años, el compositor conocido como El Flaco de Oro sigue presentándose en los escenarios. Recientemente escribió en su cuenta de Instagram que cada presentación es un sueño cumplido y que cada aplauso es una motivación para seguir adelante. Además de su faceta como artista, Gutiérrez Cabello se desempeñó durante casi dos décadas como vicepresidente del Festival de la Leyenda Vallenata.