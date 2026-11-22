Espectáculos

La cosa estuvo intensa en el escenario de Yo Me Llamo. Una de las imitadoras llegó siguiendo los consejos de Amparo, luciendo un tono de piel más moreno y un vestido que, según la jurada, le lucía muchísimo. Amparo destacó que su interacción con el bailarín estuvo muy sensual y que le puso el canto andaluz, pero le aseguró que sigue soltando el aire al final de cada frase. En otra presentación, le dijo que le hizo falta el baile y unos pequeños detalles de la voz.

Por su parte, Elder se puso en modo mentor. Le dedicó una canción y le confesó que le gustó la presentación, pero le pidió que levantara la cara al cantar. Elder aseguró que cuando empezó la presentación la escuchó floja. Amparo dijo que solo lo hicieron al final, pero que debía ser desde el inicio; sin embargo, les aseguró que fue una presentación buena.

El momento más inesperado lo vivió César, quien admitió que nunca pensó que un reguetón lo hiciera llorar, pero que esta canción fue la excepción. Los jurados recordaron a sus madres y su infancia.

Los jurados le dijeron a Reykon que cada vez estaba mejor. Por su parte, César le dijo a una de las presentaciones que hubiera aprovechado la situación para salir con un peinado diferente, tal y como lo hacía su artista en el pasado, y que le faltó la afinación y detalles que en otras presentaciones sí hacía.