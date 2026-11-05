Verónica Orozco dejó a todo el mundo boquiabierto con su look y voz en Mujeres a la Plancha

Espectáculos

Verónica Orozco rompió las redes sociales con un video de su presentación en Mujeres a la Plancha. En las imágenes, la artista interpreta Con los ojos cerrados, uno de los temas más conocidos de la mexicana Gloria Trevi, demostrando su carisma.

Pero más allá del talento, lo que tiene a todo el mundo comentando es el look. Orozco apareció con un vestido negro ceñido al cuerpo, detalles brillantes, guantes y botas hasta las rodillas. Un atuendo que resaltó su belleza y sensualidad. Varios usuarios destacaron lo bien que luce la artista y señalaron que, más allá de su edad, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

Para los que crecieron viéndola, este video despertó la nostalgia. Muchos recordaron que Verónica llegó a las casas de los colombianos cuando tenía apenas 13 años en el programa juvenil Oki Doki, y parece que ese encanto que enamoró al país sigue intacto.

El regreso al Teatro Nacional

Mujeres a la Plancha vuelve al Teatro Nacional con una temporada especial , un espectáculo que lleva diez años llevando historias de desamor, duelo y despecho al escenario a través de la música. En esta etapa, Verónica Orozco y Adriana Bottina regresan como parte del elenco original, compartiendo espacio con Laura Padilla, Stefy Zabaleta y Valeriana.

La emoción de Orozco por volver es total. Según sus propias palabras, siente "emoción pura" por regresar a ese escenario que la ha visto crecer como artista durante una década. El show está diseñado para que la gente cante y baile, con funciones programadas los martes y miércoles a las 8:30 de la noche.

Sinceramente, Verónica nos dejó la vara muy alta; ¿quién más se atreve a rockear unas botas hasta las rodillas con tanta seguridad?