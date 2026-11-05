Susto, chisme y críticas en Yo Me Llamo: así estuvo el show

Espectáculos

La tensión y la música se tomaron el escenario de Yo Me Llamo. Elder empezó fuerte señalando que el doble de su personaje comenzó cantando muy diferente a “El Rey del Despecho”, aunque admitió que el artista fue mejorando a medida que avanzaba el show. No todo fue color de rosa, pues Amparo le dejó claro que tiene que trabajar urgentemente en su postura.

Por otro lado, César se puso el sombrero de fan y aseguró que la manera de cantar de este imitador hace que cualquiera sienta que está viviendo la canción, definiéndolo como un buen intérprete con shows increíbles.

Pero el drama llegó con otra presentación. Aunque Amparo dijo que la artista estuvo muy linda y tuvo una buena puesta en escena, soltó que fue muy notorio que le faltó el aire mientras cantaba. La conclusión de los jueces fue tajante: le toca trabajar mucho más en el manejo de la voz.

En medio de todo, Aurelio decidió lanzar la piedra y le preguntó al imitador sobre su cercanía con ‘Yo Me Llamo Becky G’. El artista se quedó en blanco y no supo qué responder, lo que llevó a Elder a decir que “volteó la historia” justo antes de que el doble se despidiera del escenario.

Hubo más opiniones divididas sobre la perfección de las imitaciones. Amparo mencionó que, aunque la imitación estaba bien elaborada, había detalles que alejaban al artista de ser el doble perfecto, mientras que Elder opinó que la canción daba ganas de bailar.

La noche también tuvo sus momentos brillantes. Amparo aseguró que un imitador les dio a todos millones de centavos de felicidad, destacando que su voz, porte, interpretación y elegancia son impresionantes.

El ambiente se prendió cuando los asistentes “rockearon” durante una presentación. César los calificó de espectaculares y Elder añadió que la banda original se debe sentir orgullosa de lo visto.

Para cerrar, Amparo le recordó a un artista que le hacen falta los tonos de voz con el acento andaluz, asegurando que en presentaciones pasadas sí lo había logrado. A pesar de eso, César confesó que a él sí le gustó.