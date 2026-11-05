Maluma nos tiene emocionados: ¿vuelve a Argentina?

Espectáculos

Maluma se encargó de poner a volar la imaginación de sus seguidores argentinos. El cantante compartió una serie de publicaciones en sus redes sociales que apuntan a que Buenos Aires y Córdoba podrían ser parte de su próxima gira mundial, la cual está prevista para 2027 y 2028.

El artista utilizó la frase "Loco x Volver" para dejar pistas sobre sus futuros destinos. De hecho, la campaña ya se siente en las calles de Buenos Aires, donde apareció un carro publicitario.

Por ahora se trata de pistas y no hay confirmación oficial de fechas ni de los shows.