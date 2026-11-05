Fabián Corrales recibió un homenaje muy especial en Valledupar

Espectáculos

El Concejo Municipal de Valledupar le rindió un homenaje especial a Fabián Corrales en el recinto de la corporación. El objetivo fue exaltar su aporte al folclor y el cariño que ha sembrado a través de sus canciones, reconociendo su trayectoria en vida.

La iniciativa estuvo a cargo de José Eduardo ‘Lalo’ Gnecco, presidente del Concejo y ponente de la proposición. Gnecco expresó su admiración por el artista y señaló que es un honor hacerle este reconocimiento a alguien que, con su talento, ha dejado una huella en el folclor.

Por su parte, Fabián Corrales se mostró emocionado y agradecido por el gesto. El artista comentó que se siente feliz por el reconocimiento y afirmó que "la música es el alma", añadiendo que su idea es que la gente se identifique con sus canciones.

Al evento también asistió el músico y escritor Víctor Contreras, quien manifestó que para él es fenomenal y un honor acompañar este reconocimiento a la trayectoria del cantautor.

Con esta Nota de Estilo y Exaltación, el Concejo de Valledupar celebró la vida artística de Fabián Corrales y su contribución a una música que sigue despertando emociones y contando historias.