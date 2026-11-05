Karen Lizarazo llevará el vallenato a los Latin GRAMMY 2026

Espectáculos

El vallenato femenino se toma Las Vegas. Karen Lizarazo se presentará en la premiere de la 27.ª edición de los Latin GRAMMY 2026, llevando nuestro género a uno de los escenarios más importantes del mundo.

La gala se llevará a cabo el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena. En esa noche, el color morado buscará ser protagonista.

Sinceramente, qué orgullo que el vallenato femenino tenga este espacio en una noche tan pesada. Estamos listos para ver a Karen romperla en Las Vegas.