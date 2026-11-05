Del denim a los cargos: el manual para no fallar en el look para Reykon

Espectáculos

Reykon vuelve a los escenarios grandes y el plan ya está armado. El cantante antioqueño aterrizará en el Movistar Arena de Bogotá este viernes y sábado para presentar el No Se Te Olvidó Tour. Con este regreso, no solo se activa la música, sino que se prende la chispa de la moda urbana, especialmente para quienes buscan el outfit ideal para una noche de reguetón.

El contexto es claro: estamos en plena fiebre por recuperar la estética de los años 2000. No se trata de reproducir literalmente los códigos de aquella década, sino de rescatar esos jeans holgados, las camisetas con gráficas, las chaquetas anchas y esos tenis robustos que marcaron una época, pero adaptándolos a lo que se usa ahora. La idea es mezclar piezas vintage con toques modernos para lograr un estilo urbano que se vea bien y que, sobre todo, nos deje bailar por horas sin sufrir.

El regreso del denim y las siluetas anchas

Si no saben por dónde empezar, el denim es la apuesta más segura. Para lograr ese aire retro que está pegando, se pueden usar chaquetas de mezclilla, jeans de pierna ancha y esos lavados desgastados que tanto se veían antes. Una forma de elevar el look y verse más arriesgado es jugar con diferentes tonalidades de mezclilla en un mismo conjunto, combinándolas con tenis y camisetas básicas.

Por otro lado, las siluetas amplias son fundamentales en el género urbano. Aquí es donde entran los pantalones cargo, las camisetas holgadas y las chaquetas bomber. El truco para no verse como un saco de papas está en equilibrar los volúmenes: si usan una camiseta oversize, pueden bajarle la intensidad con un pantalón de corte recto o una pieza más ajustada, dependiendo de qué tan cómodos se sientan con el volumen.

Detalles nocturnos y el toque vintage

Para los que prefieren un estilo más nocturno, el negro es la base perfecta. Sobre este color se pueden añadir accesorios que resalten, como cadenas, gafas oscuras, cinturones llamativos o detalles en plateado. Si quieren meterle brillo o acabados metalizados, la clave es usarlos en acentos pequeños para no recargar el outfit y mantener la elegancia urbana.

Otra opción muy válida es recurrir a la ropa de segunda mano. Las piezas vintage permiten encontrar estampados, acabados y diseños que no se ven en las tiendas actuales. Una camiseta gráfica retro o una chaqueta con un lavado especial pueden ser el centro de atención de todo el look contemporáneo.

Según Ximena Pardo, PR Manager de GoTrendier, los conciertos de reguetón son el lugar ideal para experimentar con el estilo personal. Las referencias de los 2000, las siluetas amplias y los accesorios protagonistas ayudan a que una combinación sencilla se transforme totalmente. Además, es la excusa perfecta para revisar el clóset y darle un nuevo uso a ropa que ya tenemos guardada.

Funcionalidad para el perreo

De nada sirve verse increíble si terminan odiando los zapatos a mitad del show. La comodidad es innegociable: unos tenis adecuados, bolsos pequeños para no cargar cosas innecesarias y chaquetas ligeras son los mejores aliados para sobrevivir a la noche de baile y a los desplazamientos.

Al final, el objetivo es encontrar el balance entre cómo queremos expresarnos y qué tan funcionales son las prendas. Con Reykon en el Movistar Arena, tenemos la oportunidad de conectar la nostalgia musical con la moda actual. A veces, una chaqueta de mezclilla o un accesorio recuperado del pasado son suficientes para armar el look sin tener que salir a comprar un conjunto completo.

¿Se atreven con el total denim o se van por lo seguro con el negro y las cadenas?