Vallenato y despecho: La Cantina de Oro llega al Poliedro de Caracas

Espectáculos

El 27 de noviembre, el Poliedro de Caracas se convierte en el epicentro del despecho con el show «La Cantina de Oro». Esta producción de gran escala promete reunir en un mismo escenario a las leyendas y máximos exponentes del vallenato y la música popular, buscando conmover a miles de fanáticos bajo la cúpula de este emblemático recinto venezolano.

El cartel de estrellas está bien potente. La noche contará con la icónica agrupación El Binomio de Oro y la voz de Hebert Vargas. También se suman Luis Alfonso, La Banda del Aventurero y una participación especial de Carlos Romero. Para los que aman cantar a todo pulmón y vivir la nostalgia, este evento se perfila como la cita definitiva del año.

Las entradas ya están disponibles a través de la boletería oficial en plataforma digital. Si no quieren quedarse por fuera de esta noche de pasión musical, es mejor correr por los tiquetes antes de que se agoten.

Sinceramente, juntar a El Binomio con Hebert Vargas y Luis Alfonso en un mismo lugar es un planazo para cualquier persona que quiera sufrir y gozar al tiempo. ¿Quién se apunta a irse de viaje a Caracas solo por este concierto?