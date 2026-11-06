Medellín se llena de pianos: llega el Festival Pianissimo

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Prepárense porque Medellín se va a convertir en una sola gran sala de conciertos. Del 12 al 16 de noviembre, el campus de la Universidad de Antioquia recibirá a cerca de 1.000 pianistas que vienen de 21 países y más de 50 ciudades colombianas para la decimotercera edición del Festival Pianissimo.

Lo mejor de todo es que la entrada es libre, así que no hay excusa para no ir. La programación está pesadísima: habrá más de 100 recitales, seis conferencias y seis clases maestras. Es el parche ideal para ver desde gente que apenas está empezando hasta profesionales con toda la trayectoria, ya que el evento reúne a intérpretes de todas las edades y niveles.

El festival tiene un giro interesante porque se divide en dos modalidades. Por un lado está la de Festival, donde los músicos tocan sus repertorios y reciben comentarios de los jurados sin presión de ganar nada. Por otro lado está el Concurso, donde sí se compite por distinciones, aunque también reciben retroalimentación.

Para que haya variedad, el evento cuenta con 16 categorías, incluyendo Música Colombiana, Piano Popular, Piano con Orquesta y Música de Cámara. Para poner orden y dar sus perspectivas, habrá cerca de 43 jurados nacionales e internacionales.

La acción arranca el jueves 12 de noviembre a las 6 de la tarde en el Teatro Universitario de la Universidad de Antioquia. El telón se abre con el concierto 'Pianissimo a Cuatro Manos', donde los mismos jurados del festival serán los protagonistas.

Ana María Orduz, fundadora y directora de la Fundación Pianissimo, eligió como lema para 2026 'Tocando Ilumino'. Según ella, la idea es resaltar cómo la música logra generar encuentros y abrir espacios de aprendizaje entre maestros, estudiantes y familias.

Si quieren saber exactamente a qué hora es cada cosa, la agenda completa está en la página web y en las redes sociales de la Fundación Pianissimo. ¿Quién se anima a ir a escuchar un poquito de música clásica y popular en el campus?