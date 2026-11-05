Chris Carpentier asustó a todo el mundo tras sufrir dos infartos

Espectáculos

Chris Carpentier nos dejó a todos con el corazón en la mano. El chef reveló que sufrió dos infartos al corazón hace aproximadamente una semana, lo que obligó a los médicos a realizarle un procedimiento para estabilizar su función cardiaca.

Para salvar la situación, le pusieron un stent y el famoso cocinero confirmó que ya se siente mucho mejor. Entre sus palabras, se tomó el tiempo de agradecer a sus hijos, a su familia, a sus amigos en Colombia y a todas las personas que trabajan con él y que estuvieron pendientes de su salud durante este susto.

Un 2026 para el olvido

Si pensábamos que el año venía tranquilo, para Carpentier ha sido todo lo contrario. El chef confesó que este 2026 ha sido muy duro, lleno de situaciones complicadas e incómodas. Según dijo, hemos tenido terremotos, catástrofes y muchas cosas.

Todo este caos lo llevó a hacer un alto y reflexionar sobre la vida. Según él, haber recibido una segunda oportunidad lo hizo entender que no debemos tomarnos las cosas con tanto estrés y que es mejor llevar la vida más suave, entendiendo que al final todo pasa, sea bueno o malo.

El chef chileno se volvió una de las figuras más queridas de la televisión colombiana gracias a su paso como jurado en MasterChef Celebrity, donde desarrolló una conexión con el país que fue mucho más allá de lo profesional. Aunque ya no está en el programa, sus seguidores siguen tan pendientes de él como siempre.