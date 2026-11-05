Un hincha de Millonarios ayudó a uno de Santa Fe en TransMilenio y casi logra la paz mundial

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Un video que circula en redes sociales comenzó a circular en redes sociales: un joven hincha de Millonarios decidió ayudar a un seguidor de Santa Fe a subir a TransMilenio. El gesto ha generado aplausos entre los usuarios debido a la rivalidad que existe entre ambos equipos.

El clip fue publicado por el usuario de TikTok @Solomillos, quien se dedica a compartir su pasión por 'Los Embajadores' y a subir situaciones curiosas que ve en el transporte público. En esta ocasión, el joven ayudó a un chico con la camiseta de 'Los Albirrojos' que tenía dificultades de movilidad. Para asegurarse de que estuviera bien y no corriera riesgo de caerse, el hincha de Millos le pidió al conductor que no cerrara las puertas hasta que el otro joven estuviera bien ubicado.

"Yo parándole el bus a los de Santa Fe. Tenga cuidado. Que Dios te bendiga y ten mucho cuidado. Chao", le dijo el protagonista del video al seguidor del equipo rival. El joven, que iba acompañado de su perro Max, se bajó de TransMilenio antes de que terminara el video.

Este momento llegó en un contexto pesado, ya que durante años se han registrado episodios de violencia entre ambas barras que han dejado vidas perdidas en enfrentamientos. Por eso, la gente en internet no tardó en llenar el video de aplausos y bromas. Algunos usuarios comentaron que este acto fue "lo más cerca que hemos llegado de la paz mundial" y otros destacaron que es señal de una Bogotá más civilizada.

Incluso un hincha de Santa Fe se sumó a las felicitaciones para el dueño de la cuenta, asegurando que todos pueden convivir en la misma ciudad sin necesidad de arriesgar la vida por el color de una camiseta. Según este usuario, el respeto a los demás siempre debe primar sobre cualquier rivalidad deportiva.

La verdad es que ver a alguien cuidando al 'enemigo' en pleno TransMilenio es el tipo de contenido que necesitamos para no perder la fe en la humanidad. ¿Será que después de esto ya podemos dejar de pelear por el color de la camiseta?