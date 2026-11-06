Blessd se volvió gigante: así es la escultura de seis metros que aterrizó en Barrio Antioquia

Espectáculos

En el techo de la sede principal de Dímelo Jara Company, en el Barrio Antioquia de Medellín, apareció una figura de seis metros de altura que no pasa desapercibida. Con un cabello azul muy llamativo, la escultura de Blessd ya es el centro de atención de los vecinos en la carrera 65E, justo en el edificio de fachada negra donde se encuentra la empresa.

La obra se llama Tour del Bendito y será presentada oficialmente mañana sábado 7 de noviembre. El dato curioso es que la fecha no es al azar, ya que coincide con el cumpleaños de Santiago Jaramillo, mejor conocido como Dímelo Jara, el empresario y dueño de la compañía.

Un imán de turistas en el barrio

Stiven Mesa Londoño, a quien todos conocemos como Blessd, y su mánager Jaramillo tienen un plan claro con este monumento: quieren que gente de todas las zonas de Medellín y hasta de otras ciudades llegue al barrio. La idea es que los visitantes se interesen por conocer la historia del cantante colombiano más escuchado en Spotify.

La pieza es un reflejo del artista, ya que tiene los brazos abiertos y los tatuajes tanto en la piel como en el rostro. El propio Blessd ya le dio un adelanto a sus seguidores en su canal de difusión de Instagram con unas fotos, asegurando que la obra ya casi está lista para que la gente vaya a tomarse una foto.

De un cuarto en Itagüí al éxito global

Esta estatua no es solo decoración, sino un símbolo de la trayectoria de más de diez años de Blessd en el género urbano. El proyecto nació de una idea compartida entre el cantante y Dímelo Jara, quienes se conocieron precisamente en ese sector de Medellín.

Jaramillo recordó que todo empezó en 2019, en una esquina de Barrio Antioquia. En ese tiempo, el artista se dedicaba a hacer freestyle en redes sociales y vivía en condiciones muy precarias en un cuarto pequeño en Itagüí junto a sus abuelos. La situación era tan dura que Blessd tenía que caminar todos los días hasta Barrio Antioquia para llegar al estudio donde grababa sus temas.

Al ver esto, Jara le ofreció una habitación en su propia casa. Fue así como nació la sociedad profesional; Blessd le propuso ser su mánager porque Jara era negociante y ambos decidieron que irían aprendiendo los términos de la industria musical sobre la marcha. Para empezar la gestión, lo primero que hizo Jaramillo fue comprar un celular de 100.000 pesos para subir las canciones y promocionar las presentaciones en discotecas y colegios.

Tecnología detrás del "Bendito"

Para lograr un gigante de seis metros, recurrieron a la tecnología de impresión 3D. La empresa encargada de la fabricación fue D3House, la cual utilizó filamento PET-G, un material muy común en este tipo de producciones técnicas.

El proceso de elaboración tomó aproximadamente un mes de trabajo. Pero la impresión 3D no se quedó solo en la estatua; la misma empresa también produjo unas máscaras del cantante que Blessd ha utilizado en algunos de sus conciertos durante las últimas semanas.

¿Se imaginan lo que será el tráfico en Barrio Antioquia mañana con todo el mundo buscando la foto con el gigante azul?