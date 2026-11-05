¿En qué lío me metí?: el nuevo chisme empresarial que llega a Caracol Televisión

Espectáculos

Caracol Televisión estrena el 9 de noviembre a las 9 p. m. su nueva producción titulada ¿En qué lío me metí?. La historia nos mete de lleno en el caos de la familia Pombo y la empresa textil Emma Pombo, después de que Mario Pombo, un empresario exitoso y líder de la compañía, fallece. Aquí es donde empieza el verdadero lío, porque la vida de Soraya Montaño, una fisioterapeuta que era paciente de Mario, cambia por completo.

El detonante de todo es la voluntad del empresario, comunicada por su abogado, Francisco. Resulta que Soraya ha sido nombrada la nueva gerente y tiene la misión —y el poder— de elegir quién será el sucesor de la compañía y quien manejará los bienes dejados por Mario. El detalle es que tiene un plazo máximo de seis meses para tomar la decisión; si no lo hace, todo el patrimonio se va para una fundación. Obviamente, esto desata una competencia feroz entre los integrantes de la familia Pombo, quienes ahora deben demostrar que son los más aptos para controlar el negocio.

Pero ojo, que no todo es pelear por plata. El drama sube de nivel cuando se descubre que Mario Pombo no se quitó la vida, sino que fue asesinado. Entonces, la trama se convierte en un cóctel donde los intereses familiares, la ambición y las relaciones personales se mezclan con una investigación criminal para encontrar al responsable del crimen.

Sobre cómo se armó esta historia, Jhonny Ortiz, el creador de la serie, contó que la idea nació hace más de dos años. Se inspiró en la fiebre que hubo con la serie Succession de HBO Max y se planteó la posibilidad de hacer una versión de ese tipo de historias pero "a la colombiana". Según Ortiz, lo que han visto en los capítulos funciona muy bien.

Por su parte, Dago García, VP de Producción y Contenido de Caracol Televisión, explica que la serie sigue una tradición muy nuestra: poner a un personaje cómico en el centro de una historia melodramática. Para García, esta es una fórmula única y competitiva de la televisión colombiana. En este caso, la novela no se queda solo en el melodrama y el humor, sino que funciona como un contenedor que suma suspenso y thriller.

Asier Aguilar, el productor general, ve en este proyecto una oportunidad de recuperar el género de comedias mezcladas con drama, algo que no se veía hace tiempo en pantalla. En particular, destaca que se trata de una "comedia de personaje".

Para lograr que esto funcione, el equipo de dirección, liderado por Rodrigo Triana y Carlos Mario Urrea, se enfocó en dos puntos clave. Primero, aprovechar que los guiones estaban muy bien construidos, lo que facilitó la creación visual del universo de la serie. Segundo, armar un elenco que refrescara la pantalla. Urrea explicó que buscaron nombres específicos para cada papel, priorizando actores con un amplio repertorio dramático que pudieran saltar de la comedia a la tragedia en una misma historia.

El resultado es un reparto que mezcla tres generaciones distintas de actores, lo cual es fundamental para representar el conflicto entre las relaciones familiares y los intereses de la empresa. Entre los protagonistas están Yuri Vargas y Sebastián Carvajal.

Para Yuri Vargas, interpretar a Soraya ha sido un reto exigente. Describe a su personaje como una mujer extrovertida, noble, espontánea y con una confianza profunda en las personas. Vargas siente que Soraya es un personaje que lleva esperanza y valentía a los hogares colombianos.

Sebastián Carvajal, por otro lado, hace el papel de Carlos Pombo. Su personaje es uno de los "tiburones" que están haciendo todo lo posible por quedarse con la empresa, lo que obliga al actor a mostrar distintas caras según sus objetivos.

Para darle realismo a todo este despliegue de poder, las oficinas de Emma Pombo, que son la locación central de la historia, fueron recreadas totalmente en los estudios de Caracol Televisión en Bogotá.

¿Será que Soraya logra elegir al sucesor correcto o el asesino se llevará el premio mayor?