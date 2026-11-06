Aída Victoria Merlano reaparece y confiesa que su salud mental llegó al límite

Espectáculos

Después de que sus seguidores empezaran a notar que no subía nada a sus redes, Aída Victoria Merlano volvió a aparecer el 3 de noviembre a través de Instagram. La creadora de contenido se veía visiblemente afectada mientras explicaba que su distancia de las plataformas digitales no fue un capricho ni una jugada de marketing, sino una medida necesaria para intentar recuperar su estabilidad emocional.

La barranquillera admitió que los últimos meses han sido especialmente difíciles. A través de varios videos en sus historias, dejó claro que se encuentra en un "break obligatorio" porque su salud mental así lo exigía. En un momento de sinceridad, reconoció que aunque a veces se le olvida, ella no es la Mujer Maravilla y que necesita priorizar su bienestar interno antes de seguir exponiéndose al público.

El peso de la maternidad y la ansiedad

Para Aída Victoria, el punto más crítico de este proceso ha sido la situación de su hijo, Emiliano. La influenciadora confesó que, aunque generalmente es una persona muy fuerte a la que no le importan las críticas ni los problemas externos, su rol como madre la vuelve vulnerable. Según sus propias palabras, Emiliano es su "talón de Aquiles", y es precisamente ese vínculo el que la hace sentir más expuesta y afectada emocionalmente.

Este estado mental ha tenido repercusiones directas en su día a día. Merlano describió que ha lidiado con una ansiedad tan intensa que ha llegado al punto de no poder levantarse de la cama en algunos días, lo que le impide cumplir con sus actividades habituales y compromisos laborales. Hay jornadas en las que logra retomar su trabajo y generar contenido, pero también hay días en los que su única prioridad es desahogarse emocionalmente y estar cerca de su hijo.

Fe y refugio en la oración

La creadora de contenido reveló que se ha aferrado a Dios. Contó que la oración le ha servido para sobrellevar la angustia y encontrar momentos de paz. Sin embargo, admitió que incluso con ese apoyo espiritual, hay días en los que humanamente su ansiedad se desborda y no puede levantarse de la cama.

A pesar de todo, Aída Victoria aseguró que Emiliano es su motor principal para seguir adelante. Recordar su rostro y tenerlo presente es lo que le da las fuerzas necesarias para enfrentar las complicaciones que atraviesa actualmente.

La disputa legal con 'El Agropecuario'

Todo este panorama emocional ocurre mientras la influenciadora mantiene una fuerte controversia con Juan David Tejada, conocido como ‘El Agropecuario’ y padre de Emiliano. La controversia gira en torno a asuntos relacionados con el menor y su ubicación.

La tensión aumentó el 24 de octubre, cuando Tejada publicó un comunicado en sus redes sociales. En dicho documento, el empresario afirmó que había autorizado que el niño viajara temporalmente a Panamá y que el regreso estaba programado para el 3 de agosto de 2026. Según la versión de Tejada, esa fecha ya pasó y el niño no regresó.

Además, el padre de Emiliano aseguró que no conocía el paradero exacto del menor y que no había logrado establecer comunicación con él. Tejada también manifestó su preocupación por la posibilidad de que el niño hubiera sido trasladado a Bahamas, una situación que, según afirmó, no contó con su consentimiento.