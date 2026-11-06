Margarita García Robayo gana el Premio Herralde de Novela 2026 con 'Querida Sharik'

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La colombiana Margarita García Robayo es la gran ganadora del cuadragésimo cuarto Premio Herralde de Novela, otorgado por la editorial Anagrama. Su obra 'Querida Sharik' logró imponerse sobre un total de 2.223 novelas que se presentaron al concurso. Para participar en el proceso, la autora utilizó el seudónimo Orika Biohó, un detalle que hace que el triunfo sea aún más interesante. El premio viene acompañado de una dotación de 25.000 euros.

Sobre el reconocimiento anunciado este 5 de noviembre de 2026, la escritora confesó sentirse emocionada y conmovida. La obra es una pieza de autoficción donde García Robayo explora su propia investigación sobre ancestros esclavos en el Caribe colombiano. Para lograr esto, decidió usar un formato de correspondencia, buscando crear un retrato de ese vicio tan humano que es fabular con las memorias. Según la autora, los seres humanos tenemos la necesidad de construir ficciones para poder sostenernos en el presente y encontrar una especie de consuelo o bálsamo.

En cuanto a la estructura de la historia, la autora prefirió mantener el misterio y no detallar qué partes de la novela están basadas en hechos reales y cuáles pertenecen puramente a la ficción. Lo que sí confirmó es que, al igual que ocurre con la protagonista, la historia nació a partir de un test de ADN. Este examen le reveló que provenía de Angola, lo que la llevó a reflexionar sobre el tráfico de esclavos, ya que, según sus palabras, solo hay una manera plausible en la que pudieron llegar de África al Caribe colombiano.

La novela no se queda solo en la genealogía racial, sino que profundiza en herencias emocionales. García Robayo plantea que lo que se hereda no es solo la raza, sino también la necesidad de ser aceptado y la vergüenza, sentimientos con los que se lidia durante toda la vida. Esto lo ejemplifica en la trama a través de las anécdotes de las mujeres que la precedieron y su constante búsqueda por blanquearse o desteñirse con el fin de encajar en la sociedad.

Un punto muy moderno de la obra es la inclusión de la inteligencia artificial como personaje. La protagonista utiliza esta herramienta para imaginar la apariencia física de su primera antepasada que llegó al Caribe colombiano. El proceso fue el siguiente: primero hizo la deducción lógica de que esa mujer provino del comercio de esclavos y luego le pidió a la IA que la recreara. Finalmente, le puso un nombre y empezó a hablar con ella, usando esa imagen generada como fondo de pantalla de su dispositivo.

El jurado, integrado por Fernando Pelayo, Gonzalo Pontón, Marta Sanz, Juan Pablo Villalobos y la editora de Anagrama Silvia Sesé, valoró positivamente la obra. Sesé destacó la sorprendente voz narradora de la autora, resaltando su capacidad para combinar un tono cruel e irónico con un compromiso real hacia los personajes. Definió la lectura como algo que extraña y fascina, asegurando que es un libro que no se puede soltar.

Para quienes quieran leer 'Querida Sharik', la obra saldrá a la venta el 12 de noviembre de 2026, tanto en España como en América Latina. La ganadora, que actualmente vive en Buenos Aires, ya tiene en su trayectoria novelas como 'Hasta que pase un huracán', 'Lo que no aprendí' y 'Educación sexual', además de libros de cuentos como 'Alegría', publicado en 2025, y 'Cosas peores', el cual ganó el Premio Literario Casa de las Américas en 2014.

Sinceramente, usar la IA para reconectar con los ancestros es un giro muy disruptivo que nos deja pensando.