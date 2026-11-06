Pierce Brosnan respalda a Callum Turner como posible nuevo James Bond

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Pierce Brosnan decidió dejar salir su opinión sobre quién debería tomar las riendas de la franquicia de James Bond. El actor señaló que Callum Turner es un candidato muy sólido para el papel, basándose en la experiencia de haber trabajado con él en la película The Only Living Boy in New York en 2017.

En una entrevista con Vanity Fair, Brosnan admitió que admira a todos los hombres que aparecen en la lista de posibles sucesores de Daniel Craig. Según el actor, los jóvenes aspirantes cuentan con una trayectoria considerable, además de tener la voz, el físico y la presencia en pantalla necesaria para el personaje. Específicamente sobre Turner, quien tiene 36 años, destacó sus cualidades profesionales y reconoció que espera con ansias el anuncio oficial del próximo protagonista.

Brosnan se muestra entusiasmado por la noticia, y el artista de 73 años aseguró que ahora se encuentra en una posición totalmente distinta: la de un espectador más. Se describió como un hombre cualquiera que tiene curiosidad por saber quién interpretará este papel épico de la historia del cine y le deseó lo mejor de la vida, así como fuerza y valentía, a quien finalmente quede seleccionado.

Los candidatos que pelean el puesto

Callum Turner no es el único en la mira. Su nombre ha ganado mucha fuerza en las últimas semanas mientras se especula sobre el inicio de esta nueva etapa de la saga. Junto a él, también aparece Jack Lowden, conocido por su trabajo en la serie Slow Horses, y Josh O’Connor, quien estuvo en Challengers. Se reporta que habría hasta cuatro intérpretes clasificados para las pruebas finales, las cuales se llevarían a cabo en Londres.

Sobre Lowden, que también tiene 36 años, la situación es más reservada. El actor evitó confirmar o desmentir si está participando en el proceso de selección en declaraciones a British GQ. Eso sí, calificó la atención mediática que ha recibido como algo muy halagador y mencionó el gesto de Gary Oldman, su compañero de reparto, quien sugirió que Lowden podría conseguir el papel.

Una jugada inesperada y la visión del director

En septiembre, durante una entrevista con The Times, planteó que el estudio podría sorprender a todo el mundo con una elección inesperada. Sugirió que existe la posibilidad de que elijan a alguien que ninguno de nosotros conoce, ya que considera que hay muchos grandes actores y buenos candidatos disponibles.

En ese momento, Brosnan bromeó sobre su decisión de no dar nombres específicos para evitar que sus palabras circularan por todas partes y terminara siendo blanco de críticas.

Además del casting, el actor manifestó un entusiasmo total por la llegada de Denis Villeneuve a la dirección de la próxima película. Villeneuve es el cineasta detrás de Dune y Blade Runner 2049, y Brosnan cree que el público quedará impresionado con su trabajo. Elogió específicamente su capacidad narrativa y su estilo visual, asegurando que la producción será verdaderamente magnífica y genial.

La nueva entrega está bajo la responsabilidad de Amazon MGM Studios y cuenta con Steven Knight, el creador de Peaky Blinders, como guionista. El estreno en cines está previsto para el año 2028, aunque el estudio todavía no ha anunciado formalmente quién será la persona que sustituya a Daniel Craig.

Sinceramente, si Villeneuve logra meterle ese estilo visual que tiene, el nuevo Bond va a quedar impecable, sea quien sea el elegido. ¿Ustedes creen que Turner tiene el 'estilo' para el traje o prefieren a alguien totalmente desconocido?