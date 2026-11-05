Poncho Zuleta se mantiene firme y con fe por la recuperación de Kbeto

Espectáculos

Poncho Zuleta rompió el silencio sobre la salud de su hijo, Kbeto Zuleta, quien se encuentra bajo atención médica en la Clínica Iberoamérica. Esto ocurre luego del accidente que Kbeto sufrió el lunes 2 de noviembre junto a otros integrantes de su agrupación musical.

El cantante vallenato contó que su hijo está estable y que el equipo médico permanece atento a su evolución, controlando cada detalle. Aunque Poncho no dio una fecha exacta para que Kbeto salga de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), se siente muy confiado en que seguirá avanzando favorablemente.

"Está estable, los médicos se ven encima y controlando todo. Estamos muy esperanzados y, a la vez, agradecidos por toda la solidaridad", afirmó el artista. Además, aseguró que tiene la fe puesta en que su hijo se levantará de esa cama para retomar su vida normal.

Kbeto ya ha presentado algunas mejorías, lo que ha traído un respiro y tranquilidad para su familia en medio de este momento tan pesado. Poncho admitió que, como padre, este proceso ha sido muy duro y que se siente "preocupado, por supuesto, muy dolido", pero que la esperanza y la fe lo mantienen en pie.

Mandamos todas las mejores vibras para que Kbeto salga rápido de esta y vuelva a los escenarios.