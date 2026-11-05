El secreto de la lluvia de sobres de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

Espectáculos

Luisa Fernanda W, creadora de contenido, y Pipe Bueno, cantante de música popular, se dieron el sí el pasado 29 de octubre de 2026 en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Después de tres años de compromiso, la fiesta estuvo llena de estrellas, pero lo que más nos tiene hablando es qué pasó con la famosa lluvia de sobres.

José Maya, el estilista que asesoró a Luisa Fernanda W, soltó la bomba en una entrevista: todo el dinero recaudado será donado al grupo Emaús de la Iglesia Católica. Según Maya, el monto sugerido por los novios era de 500.000 pesos por persona, o sea, unos 1.000.000 de pesos por pareja. ¡Ojo que ese es un monto considerable!

Resulta que esta decisión es un movimiento reservado que no se había hecho público. El motivo es el vínculo espiritual de Pipe Bueno con dicha congregación; de hecho, en febrero el cantante compartió que estuvo en un retiro de Emaús Hombres Santa Clara de Asís en Bogotá.

Como era de esperarse, en redes sociales se armó el debate. Mientras unos aplauden que la plata vaya para obras sociales y causas religiosas, otros se pusieron críticos y cuestionaron la necesidad de financiamiento de estas organizaciones o hasta los temas tributarios.

El banquete y los invitados

Además de la donación, José Maya destacó que el servicio de banquete y la propuesta gastronómica para los invitados en Zipaquirá fueron de primera calidad. En la lista de asistentes hubo de todo: desde Maluma, Beéle y Juan Fernando Velasco, hasta influencers como Pautips, La Liendra, Dani Duke y Mario Ruiz. También estuvieron Carla Giraldo, Tatiana Franco, Elder Dayán Díaz, Nanis Ochoa, Alzate, Jhonny Rivera y la exSeñorita Colombia María Fernanda Aristizábal.

Eso sí, hubo ausencias que no pasaron desapercibidas. El público notó que Jessi Uribe y Paola Jara no aparecieron por ningún lado. Uribe salió al quite en su Instagram aclarando que no pudieron ir porque tenían un show juntos ese día y estaban trabajando. El cantante aprovechó para enviar un mensaje de felicitación a los recién casados.

Sinceramente, donar la plata de la boda es un gesto muy top, aunque pedir medio millón por persona sí pone a sudar el bolsillo de cualquiera. ¿Ustedes habrían dado esa plata o habrían preferido un regalo físico?