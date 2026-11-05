El Estéreo Picnic 2027 ya tiene cartel por días: Travis Scott, Charli XCX y más

Famosos

Se acabó la incertidumbre. El Festival Estéreo Picnic ya reveló cómo se distribuyen los artistas para su edición número 16, que se tomará el Parque Simón Bolívar de Bogotá los días 19, 20 y 21 de marzo de 2027. Hay de todo: desde metal y electrónica hasta reguetón y pop, así que nadie tiene excusa para no ir.

El viernes 19 de marzo arranca la fiesta con Charli XCX, The Neighbourhood y The Prodigy, quienes finalmente llegan a Colombia trayendo todo ese legado electrónico de los noventa. Para completar el día, se suman Fontaines D.C., Raye, The Avalanches, Lola Índigo, Marlon Hoffstadt, Boys Noize y Tiga.

El sábado 20 de marzo la cosa se pone intensa con una mezcla bien loca de géneros. El protagonismo es para Arcángel, Avenged Sevenfold y Rawayana, combinando el trap y reguetón con el metal y el rock. También se suben al escenario Amelie Lens, Khruangbin, Nina Kraviz, The War on Drugs, Kasabian, Él Mató a un Policía Motorizado, Amaia y Yung Cister.

Para cerrar con broche de oro el domingo 21 de marzo, el festival trae a Travis Scott, David Guetta, Milo J y Sombr. El cierre lo acompañan Cage the Elephant, Lola Young, Four Tet, Leon Bridges, Bicep, Sammy Virji, Midnight Generation, Nicola Cruz y Austin TV.

Saquen la tarjeta que ya vienen las boletas

Si tienen cuenta en los Bancos Aval, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas o usan la billetera Dale!, pónganse pilas porque la preventa exclusiva empieza el lunes 9 de noviembre a las 9 a. m.

Para los que no tienen esos bancos, la venta general se abre el miércoles 11 de noviembre, también a las 9 a. m., hasta que se agoten. Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster.co.

Sinceramente, el sábado es el día más ecléctico de todo el festival, ¿quién más se imagina a Arcángel y Avenged Sevenfold en la misma jornada?