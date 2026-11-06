Carlos Vives lanza mensaje sobre la hispanidad y la identidad

Espectáculos

Carlos Vives se puso serio en el Forbes Iberoamerican Summit 2026 para hablar de algo que va más allá de los hits: la identidad. El artista afirmó que el mundo hispano perdió una "batalla cultural" por culpa de relatos sembrados en contra de lo que somos, incluyendo la hispanidad, asegurando tajantemente: "Nos desconectaron".

Para Vives, el problema principal es que no sabemos quiénes somos. Según el cantante, nos llenamos de historias que nos apartaron de nuestra esencia y que, en el proceso, nos quitaron la oportunidad de ser poderosos en la creatividad. En medio de este análisis, reivindicó la herencia del Mío Cid en la cultura iberoamericana.

El músico fue más allá y lanzó una reflexión sobre el pasado. Aseguró que "una de las tierras del olvido más grandes" es precisamente nuestra hispanidad. Por eso, hizo un llamado a entender la historia sin juzgarla como si estuviéramos hace 500 años, con el fin de que las nuevas generaciones puedan sentirse libres.

Carlos Vives defendió que la música le ha permitido conocer su identidad y quién es.