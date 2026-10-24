Vallenatico pa la disco: Maisak mezcla la parranda con el reggaetón en su nuevo álbum

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Maisak acaba de lanzar su nuevo álbum titulado Vallenatico pa la disco. El proyecto busca tomar las historias y la emotividad del vallenato para vestirlas con una vibra urbana contemporánea. Para lograrlo, el artista abraza diversos géneros musicales que incluyen el reggaetón, la kizomba, el dancehall, el reggae y la balada.

Según Maisak, este trabajo es algo que le sale natural ya que creció escuchando vallenato y asistiendo a las parrandas de su papá. El cantante, que tiene 26 años, explica que en el disco plasmó sus recuerdos de niño y lo que ha venido haciendo en su carrera. Su propuesta consiste en contar letras profundas, típicas del vallenato, pero desde la perspectiva de una persona joven y utilizando jerga actual.

El proceso y las colaboraciones

Para Maisak, lo más importante en el proceso de creación era tener el sonido claro. El artista manifestó que disfruta mucho la etapa de grabación y reveló que muchas de las canciones del álbum fueron producidas en su propia casa junto a sus amigos.

El álbum cuenta con un grupo de colaboradores destacados. Maisak incluyó en el proyecto a Feid, Maluma, Jay Wheeler, Jory Boy, J Quiles, Pipe Peláez y Osakis. Sobre la elección de estos artistas, afirmó que son personas con quienes ya tenía una conexión y cuya música también escucha, por lo que no fue difícil seleccionarlos.

Una deuda con los fans y la filosofía del círculo

El lanzamiento de este álbum es visto por el cantante como una deuda saldada con sus seguidores. Maisak explicó que era el momento de sacar este trabajo porque la gente siempre le pedía más canciones cada vez que lanzaba material nuevo.

La base emocional del disco nace de un concepto llamado “El Círculo”, una idea de marca inspirada en las parrandas tradicionales de su tierra natal. Este concepto, que se refleja en las imágenes del artista mostrando sus manos, simboliza un espacio de unión, conexión e igualdad. La idea es que las historias transiten libremente entre las personas hasta que pertenezcan a todos, consolidando así la bandera artística de Maisak: canciones que vienen de la gente y vuelven a la gente.

Bajo esta premisa, el álbum propone un recorrido circular por todas las etapas del amor y la tusa. El disco transita por el deseo, la entrega, la decepción, el ego, la rabia, la nostalgia, la esperanza y la transformación, planteando un ciclo que se repite y se renueva como la vida misma.

Trayectoria y próximos pasos

Maisak, cuyo nombre real es Maikel Rafael Rico Torres, nació en Venezuela y se crió en Santa Marta, ciudad que nutrió su sentido musical. El mundo empezó a conocerlo en 2024 con la canción Se Me Olvida, junto a Feid, la cual se convirtió en un éxito global. Posteriormente, su nombre siguió creciendo tras colaborar con Ryan Castro en el tema FDSR.

El artista también tiene una conexión fuerte con Medellín, ciudad donde aprendió mucho sobre la industria musical. Uno de sus recuerdos destacados fue cuando Maluma lo invitó a abrir su concierto en el estadio Atanasio.

Tras el lanzamiento del disco, Maisak se prepara para salir de gira. El cantante confirmó que visitará Estados Unidos y que también girará por Colombia, asegurando que vienen muchas cosas nuevas.

La verdad, que Maisak se atreva a mezclar la jerga de ahora con el sentimiento de las parrandas del papá es un movimiento muy inteligente. ¿Será que este vallenato urbano logra poner a bailar a todo el mundo o se queda solo en la nostalgia?