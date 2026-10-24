Manolo Cardona y Juana Acosta se prendieron con la salsa en el Bulevar del Río

Espectáculos

El Bulevar del Río en Cali se volvió una fiesta total el 23 de octubre. En el espacio frente a Jacaranda, la banda de rock alternativo Superlitio se puso en modo salsero y se lanzó una versión de ‘Cali Ají’ del Grupo Niche, pero lo que realmente rompió el internet fue ver a Manolo Cardona y Juana Acosta dándolo todo en el escenario.

Los dos actores aprovecharon que están en la ciudad para debutar en el bulevar y protagonizar un momento espontáneo que ya es viral. No fueron los únicos famosos en el parche, porque Cristina Umaña y Juan Pablo Barragán también estuvieron disfrutando del ambiente salsero de la Sucursal del Cielo.

Una amistad de toda la vida

La química que mostraron bailando no es casualidad. Acosta y Cardona son amigos desde que tenían 14 años y han mantenido ese vínculo mientras trabajan juntos en producciones como la película ‘Cartel de los Sapos’ y la serie ‘Medusa’. De hecho, esta última serie fue un hitazo global en Netflix, llegando al número uno del top 10 global con 6,8 millones de visualizaciones en su primera temporada y entrando al top 10 de series de habla no inglesa en 65 países y ocupando el primer lugar en 15 de ellos.

El plan en Cali

La visita de los actores tiene un motivo muy especial: por segundo año consecutivo presentarán los Premios Macondo. La decimocuarta edición de estos galardones se llevará a cabo mañana 25 de octubre en el Auditorio Alfonso Borrero Cabal de la Universidad Javeriana. Juana Acosta, quien nació en Cali pero se radicó en España, confesó que es una alegría y un honor volver a presentar estos premios, especialmente ahora que es en su ciudad.

Cali está en su peak cultural ahora mismo con eventos como la Feria del Libro Cali Lee 2026, el Festival Internacional de Cine de Cali (FICCALI) y la edición 21 del Festival Mundial de Salsa.

Se nota que Manolo y Juana tienen el ritmo en la sangre, ¿será que mañana en los premios también se lanzan unos pasos?