Shakira llevó el cierre de su gira a todo el mundo con Amazon

Espectáculos

Shakira cerró su residencia en Madrid, dentro de la etapa de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en esa ciudad, con un show que se transmitió en vivo para todo el mundo el 3 de octubre. Gracias a una alianza con Amazon, quienes no pudieron viajar a España pudieron ver la presentación, llamada 'Shakira Live from Madrid', desde sus casas.

Para que nadie se quedara por fuera, la señal estuvo disponible en Prime Video, Amazon Music y Twitch. En Prime Video, los usuarios pudieron acceder desde navegadores, teléfonos, Smart TVs, consolas de videojuegos, Chromecast y Apple TV, mientras que Amazon Music permitió seguir la emisión desde celulares, tabletas y dispositivos Fire TV. Fue, según Amazon, la primera vez que la plataforma hizo una transmisión mundial en directo de un concierto completo de la artista.

Pero no todo fue el show. Amazon Music aprovechó el ruido para soltar una nueva versión de 'Dai dai', el tema oficial del Mundial 2026 producido por Rvssian. Además, anunció una edición especial en vinilo de Laundry Service, álbum que cumplirá 25 años.

Lo mejor de todo es que este movimiento no fue solo por el espectáculo. La iniciativa se vinculó con AWS Entrena Latinas, un programa que la Fundación Pies Descalzos impulsa para dar capacitación gratuita en inteligencia artificial a más de un millón de mujeres en Latinoamérica hasta 2028.

La verdad es que Shakira no deja títere con cabeza: nos dio show, música nueva, nostalgia con el vinilo y hasta educación tecnológica. ¿Quién más tiene ese nivel de multitasking?