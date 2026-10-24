Presto entra en liquidación judicial y sus competidores le lanzan mensajes de apoyo

Famosos

Presto entró en un proceso de liquidación judicial luego de incumplir los compromisos que se habían establecido en su acuerdo de reorganización empresarial. Esta situación pone a la compañía en uno de los momentos más críticos de sus 45 años de trayectoria, afectando a una de las cadenas de hamburguesas más tradicionales e importantes de Colombia.

Aunque el panorama es complicado, la marca no está sola. Varias empresas del sector gastronómico decidieron usar sus plataformas digitales para enviar mensajes de solidaridad. Lo que más llamó la atención de los internautas fue que algunas de estas marcas son competidores directos, demostrando que, en tiempos de crisis, la competencia pasa a segundo plano para dar paso a la unión.

El apoyo de los gigantes del sector

Burger King fue una de las marcas que se manifestó a través de Instagram. En su publicación, la compañía compartió una imagen donde expresaron que les duele la situación y calificaron a Presto como una gran inspiración y un competidor digno que los ha impulsado a mejorar. Para cerrar, le enviaron su fuego con la esperanza de que salgan adelante pronto.

Por su parte, Kokoriko también utilizó sus redes sociales para respaldar a la marca. El mensaje de esta cadena resaltó el vínculo entre dos empresas colombianas que han compartido muchas generaciones, asegurando que Kokoriko apoya a Presto en este momento difícil de sus más de 40 años de historia.

Mensajes desde la cultura local

Medellín Burger Company se sumó a la iniciativa con un texto cargado de respeto hacia el legado de la compañía. Desde MBC señalaron que Presto fue de los primeros en encender las parrillas y abrir el camino para quienes aman este oficio, afirmando que el fuego con el que nacieron nunca se apaga y que el aguante por lo que construyeron permanece para siempre.

Asimismo, Sangre Caleña Food publicó un mensaje de agradecimiento hacia la marca, destacando que Presto inspiró a muchos a creer que a través de la comida también se pueden construir grandes historias.

La respuesta de Presto y su futuro

Ante tanta muestra de cariño, Presto utilizó Instagram para agradecer a sus competidores. La marca resaltó que la rivalidad desaparece cuando hay una causa por la cual luchar. En sus respuestas, Presto agradeció a Burger King por darle más fuego para seguir y afirmó que mantienen corazones unidos y la sangre caleña para seguir haciendo historia.

Respecto a lo que sigue, la empresa aclaró que por el momento no cerrará sus locales en el territorio nacional. Presto se encuentra buscando alternativas para continuar funcionando, y entre las opciones que analiza se encuentra la posible venta de la compañía.

La verdad es que ver a Burger King y Kokoriko abrazando a Presto es el plot twist más lindo de la semana; ojalá que ese fuego sea suficiente para que no desaparezcan los clásicos.