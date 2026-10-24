Maluma se abrió el corazón en el Billboard Latin Music Week: lágrimas, gratitud y salud mental

Espectáculos

El Faena Forum de Miami Beach fue el escenario del Billboard Latin Music Week 2026, que terminó el 22 de octubre. Este evento es un punto clave para la música latina porque reúne a artistas y ejecutivos en paneles y charlas para analizar hacia dónde va la industria. En medio de todo ese networking, Maluma se tomó un momento para ser totalmente vulnerable frente al público.

El momento más fuerte de la velada ocurrió durante uno de los paneles, donde Maluma empezó a hablar sobre lo que siente detrás de sus canciones. La emoción le ganó cuando pusieron un fragmento de Hawái, tema que en 2020 alcanzó el puesto número uno en el chart Global de Billboard. Esta canción, que narra el desamor y los celos frente a la fachada de las redes sociales, hizo que el artista se quebrara y soltara las lágrimas.

Lejos de ser una tristeza, Maluma aclaró que sus lágrimas eran de puro agradecimiento. Según el cantante, en esta carrera es muy fácil perder el rumbo por culpa de la ambición, llegando al punto de olvidar las cosas tan chimbas que le han pasado. Al escuchar el tema, admitió que incluso llegó a preguntarse si él mismo había hecho esa canción, porque en su momento no se daba cuenta de la magnitud de lo que estaba creando; simplemente era parte del paisaje.

La nostalgia aumentó cuando Leila Cobo, codirectora de contenido de Billboard Latin, le recordó que ya son 71 las canciones suyas que han entrado en los listados de la revista. Para Maluma, esos números se traducen en recuerdos de giras por lugares como Polonia, Alemania e Israel. El hecho de conectar con tantas personas a través de su música es algo que hoy valora más que nunca, asegurando que se siente una persona completa y llena, y que ya no busca más porque se siente satisfecho con lo logrado.

Pero la conversación no se quedó solo en los éxitos. En el panel llamado “Like Minded”, Maluma se puso serio para hablar de salud mental, un tema fundamental en el mundo artístico. El cantante confesó que sigue lidiando con la ansiedad y que, en el pasado, tuvo problemas graves con su alimentación debido a la presión por mantener una imagen física específica para cumplir con ciertas campañas publicitarias.

Maluma relató que, cuando se acercaba una campaña, se ponía la meta de tener los cuadritos marcados en el abdomen, pero que el tiempo jugaba en su contra. En una ocasión, solo tenía 15 días para lograr un cambio físico drástico para una campaña. A pesar de que admiraba a las personas que lo asesoraban, su labor era imponerle una dieta extrema: básicamente tomar agua, comer pollo, lechuga y ya.

El artista se dio cuenta de que el cambio físico era evidente por fuera, pero que por dentro no estaba bien. El desgaste mental detrás de esos cambios tan bruscos lo llevó a tomar una decisión definitiva: decir basta.

Para recuperar su bienestar, Maluma cambió totalmente su enfoque. Primero, dejó de consumir alimentos procesados y empezó a priorizar la comida real. Además, implementó una regla fundamental de escucha corporal: ahora come únicamente cuando siente hambre, permitiendo que su cuerpo dicte la necesidad en lugar de una dieta impuesta por terceros. Maluma contó que se sentía inflamado.

Hoy, el cantante tiene una postura muy distinta frente a la crítica. Ya no le importa lo que la gente piense de su cuerpo o de su aspecto físico; su única prioridad ahora es mantener un cuerpo saludable y estar en paz con su mente.

¿Quién no ha sentido la presión de verse 'perfecto' para una foto en Instagram?