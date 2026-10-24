El mapa de los estrenos musicales: así suena lo nuevo de Kris R, Ryan Castro y Andrés Cepeda

Espectáculos

La escena musical colombiana y los ritmos urbanos fueron los protagonistas absolutos de los lanzamientos más fuertes de la semana. Hubo de todo: desde proyectos que reúnen a artistas de distintas generaciones hasta apuestas sonoras que buscan romper los esquemas establecidos. En la cima de esta lista de novedades se encuentran Kris R, Ryan Castro y Andrés Cepeda, aunque el panorama se completó con propuestas internacionales de figuras como Olivia Rodrigo, Chappell Roan, Tate McRae, Zara Larsson y Fontaines D.C.

Para quienes siguen de cerca el trap colombiano, Kris R se mantiene como uno de los nombres clave del movimiento. El artista nacido en Medellín lanzó ETDK 2, que funciona como la continuación de EL TRAP DE KOLOMBIA. Este proyecto anterior había sido un punto fundamental tanto para su carrera como para lograr que el género se expandiera. En esta nueva entrega, Kris R presenta un álbum de 13 canciones donde se mantiene la esencia del trap underground, pero se nota una evolución clara. El artista decidió incorporar nuevas texturas melódicas, registros vocales y producciones que expanden su universo creativo sin soltar las raíces que lo definieron desde el principio.

Por otro lado, Ryan Castro, el rapero y cantante colombiano, decidió hacer un puente generacional al unirse a la leyenda de la salsa romántica Eddie Santiago. Juntos presentaron “Lluvia (Awoo)”, que es una versión actual del clásico “Lluvia” que Santiago había lanzado originalmente en 1986. En esta colaboración, Castro mezcla su sonido urbano y el reguetón con las melodías y el sentimiento romántico de la canción original. El propio Eddie Santiago participa en la interpretación, buscando que uno de los temas más icónicos de la salsa romántica llegue a las audiencias más jóvenes.

Andrés Cepeda, el reconocido compositor colombiano, volvió a encontrarse musicalmente con Maluma. Esta vez lo hicieron con “Tengo Ganas 2.0 – Versión Bachata”, una nueva interpretación de un clásico de Cepeda que originalmente salió en 2001 dentro del álbum El Carpintero. La canción ahora se mueve con sonidos de bachata, conservando el romanticismo del tema original. Detrás de este lanzamiento hay una historia interesante: los dos artistas ya habían compartido escenario en mayo de 2025 durante el concierto Bogotá en el Mapa en el estadio El Campín para cantar “Tengo Ganas”. Además, su relación es antigua, ya que fueron entrenadores juntos en La Voz en 2014. El videoclip, grabado en Medellín, muestra la historia de una pareja con 25 años de vida compartida y cuenta con la participación de las esposas de ambos artistas.

En el plano internacional, Olivia Rodrigo invitó a Chappell Roan para el remix de “expectations”, un tema de su álbum you seem pretty sad for a girl so in love. Este remix es curioso porque Roan añadió una estrofa que cambia la perspectiva de la canción para darle una lectura queer, e incluso modificó el estribillo cambiando la palabra “boy” por “girl”. Mientras tanto, Tate McRae, nominada al GRAMMY, lanzó el sencillo pop “Housewife”, que habla sobre el amor, la fama, la independencia y la libertad. El video de este tema fue grabado en el sur de Francia bajo la dirección de Pierre-Ange Carlotti.

Desde Puerto Rico, Dei V lanzó FLAVORZ PACK, un álbum de 17 canciones basado en el concepto de los “flavorz”. El proyecto se divide en tres universos sonoros: Chocolate, Licorice y Paleta. También hubo una mezcla emotiva entre el español Pablo Alborán y la leyenda puertorriqueña Gilberto Santa Rosa en “La vida que nos espera”, donde la esencia del tema se funde con los sonidos de la salsa. Pedro Capó también hizo ruido con su séptimo álbum de estudio, Fulanito, un disco de 11 canciones que trata sobre despedidas, regresos, caídas y la búsqueda de un lugar en el mundo, destacando el tema “El Luto”.

La cantante sueca Zara Larsson estrenó el videoclip de “Blue Moon”, un proyecto que quería realizar desde que lanzó Midnight Sun, pero que solo pudo concretar ahora por su agenda de conciertos. En Colombia, Shaira presentó “Promesa Rota”, una canción basada en una experiencia personal de 2025 que sigue la línea de su EP Cambio de Piel, enfocándose en historias de amor y desamor. Por su parte, el cartagenero YELEX se lanzó al afrobeat en “Úsame”, una colaboración con Hamilton y los productores The Prodigiez.

El cantautor peruano Gian Marco exploró la salsa con su álbum “Bajo La Manga”, que contiene siete canciones (seis inéditas y una nueva versión de “Si Me Tenías”) después de 35 años de trayectoria. Este lanzamiento coincide con un reconocimiento del Latin Songwriters Hall of Fame. Zhamira, por su parte, lanzó el sencillo “pido x ti”, un tema personal donde la fe y Dios son el centro del mensaje. Gente de Zona y Elena Rose mezclaron pop alternativo con sonidos tropicales, como el son montuno, la salsa y la conga santiaguera, en el tema “Nadie Se Murió”.

Finalmente, el venezolano ALLEH presentó su tercer sencillo como solista, “uno+1”, con un video que usa la lucha libre como metáfora de los retos en una relación. La banda irlandesa Fontaines D.C. se puso más melódica con “Mimesis”, combinando un estribillo pop con guitarras densas. Para cerrar, ENZO y Alejandro Saavedra lanzaron el EP Del Amor y Otras Adicciones, un trabajo de ocho canciones que narra una noche completa, desde el enamoramiento y la conquista hasta los excesos y el bajón del domingo, mezclando pop urbano, afro, reguetón, merenguetón y vallenato.

¿Cuál de todos estos estrenos se va a quedar pegado en nuestro repeat todo el mes?