Matador en la mira: Meta le borra las redes y despiden a su esposa

Espectáculos

El caricaturista Julio César González Quiceno, más conocido como Matador, denunció el 21 de octubre de 2026 la suspensión de su cuenta de Instagram y la desaparición de su página de Facebook, ambas administradas por Meta. Según contó, Instagram suspendió su cuenta sin previo aviso y su página de Facebook simplemente desapareció. Para cualquiera sería un dolor de cabeza, pero para Matador es un golpe fuerte porque en Facebook tenía una comunidad de más de 1,2 millones de personas que seguían su trabajo.

El artista compartió que recibió una notificación donde decía que había "demasiada actividad en tu cuenta", aunque el mensaje no decía ni mufa sobre qué acciones específicas causaron el bloqueo. Aunque logró recuperar el acceso a Instagram después de la suspensión inicial, la página de Facebook sigue en el limbo, y eso es lo que más le genera ruido al caricaturista, quien cuestionó la situación a través de su cuenta de X.

Un contexto lleno de chispas

Para los que no están al día, Matador no ha estado precisamente tranquilo. Estas restricciones en sus redes sociales aterrizan en medio de varias controversias públicas. El punto más caliente es su relación con la primera dama, Ana Lucía Pineda, a quien ha dedicado varias publicaciones. El problema escaló tanto que la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación de oficio contra el caricaturista por un presunto delito de injuria agravada.

Todo este drama legal tiene que ver con el destino de las donaciones que se recolectaron para los damnificados por el terremoto del 10 de agosto. Pero la lista de enemigos no termina ahí; Matador también se metió en líos al difundir una caricatura sobre el presidente Abelardo de la Espriella, sumando otro capítulo a sus peleas públicas. Mientras tanto, Meta ha preferido guardar silencio y no ha aclarado los motivos exactos de por qué le borraron las cuentas.

El golpe laboral en casa

Si las redes sociales estaban mal, la situación personal se puso peor. Matador denunció que su esposa fue despedida de Aguas y Aguas de Pereira, la empresa donde trabajó durante 30 años. La compañía comunicó la terminación unilateral y sin justa causa de su contrato, con efectos a partir del 15 de octubre de 2026.

La empresa salió a dar la cara con un documento donde explican que todo es parte de una "reorganización administrativa" aprobada por la Junta Directiva. Según Aguas y Aguas de Pereira, decidieron eliminar el cargo de Profesional II que lideraba el Subproceso de Gestión del Riesgo para pasar esa coordinación al nivel directivo, específicamente bajo la Dirección de Planeación. En el papel dicen que la salida no tuvo nada que ver con faltas disciplinarias ni incumplimientos laborales, sino que fue un ajuste de la estructura organizacional.

Presiones desde arriba

El caos no se queda solo en lo laboral y digital. Matador también ha estado en la mira del Gobierno, ya que el presidente y varios ministros pidieron que se investiguen los ataques que el caricaturista lanzó contra la primera dama. A esto se le suma que el Director del Dapre lo denunció por presuntos incumplimientos de su contrato con el gobierno de Petro.

Entre procesos en la Fiscalía, peleas con el Ejecutivo y el borrón y cuenta nueva de Meta en sus redes sociales, Matador está viviendo su momento más accidentado.