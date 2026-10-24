Cervezas de maracuyá y chocolate: Bogotá se llena de sabor artesanal

Espectáculos

Para los que aman el plan de salir a probar cosas nuevas, Bogotá tiene una cita con la cerveza artesanal. La sexta edición del Festival de la Cerveza de Hecho en Bogotá reúne a 60 emprendimientos locales, con la idea de visibilizar los negocios de la ciudad y acercar sus productos a nuevos públicos.

El evento se lleva a cabo este jueves 23 y viernes 24 de octubre, desde las 12:00 del mediodía hasta las 9:00 de la noche, en la plaza Los Alfiles del centro comercial Gran Estación. El plan está completo porque no solo hay pola, sino que combinan la oferta con gastronomía, música y una muestra de productos hechos por emprendedores bogotanos.

Lo más interesante son los sabores. Olvídense de lo tradicional; aquí encuentran cervezas con ingredientes como chocolate, café y frutas. Por ejemplo, Chela de Colombia se luce con una versión de maracuyá. Según Juan Sebastián Caro Rivas, dueño de la cervecería, usan productos naturales de varias regiones del país para que el sabor sea diferente y sorprenda a quien la pruebe.

Juliana Toro, subdirectora de Formalización de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, comentó que este festival es parte de una estrategia para dar visibilidad a los emprendimientos en diferentes puntos de la capital. Básicamente, es la oportunidad perfecta para apoyar lo local y conocer qué tan creativa se ha puesto la gente con la cerveza artesanal.

La invitación es clara: ir, probar las propuestas y apoyar a los emprendedores en estas dos jornadas. Honestamente, ¿quién se resiste a una cerveza de maracuyá un viernes por la tarde?

¿Ustedes son más de la cerveza clásica o se atreven con sabores raros como el chocolate?