Giovanny Ayala y su 'contenido para adultos': el trolleo que nos dejó a todos pensando

Famosos

Giovanny Ayala nos aplicó un 'trick' maestro. El cantante de música popular puso a temblar a sus seguidores al publicar un video donde aseguraba que se lanzaría al mundo del contenido para adultos. Lo más impactante fue que el artista justificó esta decisión basándose en supuestas dificultades económicas, lo que hizo que medio internet se pusiera en modo alerta.

En la grabación, Ayala apareció con una bata en una habitación y una cara de seriedad que engañó a cualquiera. Para rematar, puso de descripción que las apariencias engañan, dándonos la pista que ignoramos por completo. El hombre soltó la frase que detonó todo: “Por problemas económicos, yo estoy haciendo y es una decisión muy difícil. Mañana muy temprano será mi primer video para adultos”.

Obviamente, la gente saltó de inmediato pensando que el cantante se había unido a alguna plataforma de contenido explícito. Pero no, aquí es donde entra la ironía. Ayala salió rápidamente a aclarar que no tiene nada que ver con material sexual ni explícito. Resulta que su concepto de adultos era mucho más literal y... aburrido.

El artista explicó que sus videos estarán enfocados en un segmento demográfico específico: personas mayores de 40 años. Sí, el contenido para adultos de Giovanny Ayala son en realidad consejos de salud y temas médicos. El cantante confirmó que hablará sobre padecimientos comunes de la mediana edad, mencionando específicamente el control del colesterol y la prevención de la diabetes.

Pasamos de esperar un escándalo total a esperar una charla de medicina preventiva. Ayala cerró pidiendo a sus seguidores que estén muy pendientes.

Sinceramente, nos troleó a todos con un éxito rotundo.