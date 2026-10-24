Fuerza Regida y Bad Bunny se coronaron en los Premios Billboard de la Música Latina 2026

Espectáculos

Fuerza Regida fue la agrupación más premiada de la noche el 22 de octubre de 2026 en los Premios Billboard de la Música Latina, llevándose ocho galardones. Bad Bunny le siguió la pista con siete premios. Por su parte, KAROL G, Peso Pluma y Romeo Santos también destacaron al ganar cuatro premios cada uno en la ceremonia realizada en el James L. Knight Center de Miami y transmitida por Telemundo y Peacock.

Fuerza Regida, una banda estadounidense de música regional mexicana pionera en los corridos tumbados, dominó la gala. Cuatro de sus ocho trofeos fueron gracias a "Malboro rojo", reconocido en las categorías de Canción del Año, Canción del Año Streaming, Global 200 Canción Latina del Año y Canción Regional Mexicana del Año. Además, fueron distinguidos como Artista del Año, Dúo o Grupo, y Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo. Para cerrar con broche de oro, recibieron el Premio Billboard Vanguardia por su innovación creativa.

Los pesos pesados de la noche

Bad Bunny sumó siete premios, entre ellos Artista del Año, Gira del Año y Compositor del Año. También ganó como Artista Latino del Año en Global 200 y como Artista del Año Masculino en dos categorías, además de Artista Latin Rhythm del Año Solista.

KAROL G se llevó cuatro premios, entre ellos el de Artista de los Fans, una categoría nueva donde el público votó directamente eligiendo a la los cinco finalistas, entre ellos como Peso Pluma, Tito Double P, Fuerza Regida y Prince Royce. También ganó como Artista del Año Femenina en dos categorías, y obtuvo la Canción Latin Pop del Año por "Coleccionando heridas", junto a Marco Antonio Solís.

Colaboraciones y más ganadores

Peso Pluma logró cuatro galardones, compartiendo dos de ellos con Tito Double P por el álbum DINASTIA, reconocido como Top Latin Album del Año y Álbum Top Regional Mexicano del Año. Ambos ganaron también por la canción daño como Colaboración Vocal del Año, y Peso Pluma sumó el premio a Artista Regional Mexicano del Año Solista.

Romeo Santos consiguió cuatro premios, dos de ellos junto a Prince Royce por "Lokita por mi", que ganó como Canción del Año en Latin Airplay y Canción Tropical del Año. Además, ambos recibieron el premio a Álbum Tropical del Año por Better late than never, mientras que Santos fue nombrado Artista Tropical del Año.

Otros artistas que se llevaron trofeos fueron Rosalía, Tito Double P y Prince Royce con tres premios cada uno. Rosalía ganó como Artista Latin Pop del Año Solista y por el álbum LUX como Álbum Top Latin Pop del Año, sumando además el Premio Billboard Salón de la Fama. Tito Double P compartió sus premios con Peso Pluma, y Prince Royce los suyos con Romeo Santos.

Omar Courtz se llevó dos premios, mientras que Aventura, Bizarrap, Burna Boy, Cristian Castro, Daddy Yankee, MAG, Maná, Marco Antonio Solís, Rubén Blades y Wisin & Yandel ganaron uno cada uno.

Homenajes y presentaciones

La gala, conducida por Carmen Villalobos y Javier Poza, entregó el Premio Billboard Trayectoria Artística a Cristian Castro y el Premio Billboard Ícono a Rubén Blades. También hubo un homenaje a Juan Gabriel a diez años de su muerte con actuaciones de Carlos Rivera, Jessi Uribe, Pablo Alborán, Paola Jara y Yahritza y Su Esencia.

El escenario tuvo presentaciones de artistas como Chuyin, Cristian Castro, Elvis Crespo, Erick Brian, Fuerza Regida, Ha*Ash, Ivy Queen, Kapo, La Nueva Ola de la Cumbia, Manuel Turizo, Melymel, Nanpa Básico, Nella, Ozuna, Pututi & Nesty, RIZA, SANTOS BRAVOS, Tito Double P, Víctor Manuelle, Wisin y Xavi. La alfombra azul contó con la presencia de figuras como Ana Brenda Contreras, Andrea Meza, Erick Elías, Gregorio Pernía, Jacqueline Bracamontes, Julio Vaqueiro, Luis Omar Tapia y Adriana Monsalve.