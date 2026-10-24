Fonseca y su conexión con el vallenato

Espectáculos

Fonseca tiene un vínculo muy especial con Valledupar que va mucho más allá de lo profesional. Para el artista bogotano, la ciudad, sus compositores, los músicos y las parrandas son parte fundamental de su historia personal.

Desde que era un niño, creció escuchando a leyendas como Diomedes Díaz, Los Hermanos Zuleta y el Binomio de Oro. Esa influencia fue tan fuerte que, con los años, el sonido vallenato se volvió un pilar de su carrera y el acordeón terminó ocupando un lugar permanente en sus producciones.

La verdad es que se nota cuando alguien ama un género y no solo lo usa por moda; Fonseca se llevó el vallenato en el corazón desde chiquito.