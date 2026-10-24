María Camila Roa le dice adiós a Noticias Caracol después de 10 años

Espectáculos

María Camila Roa confirmó el 20 de octubre que se va de Caracol Televisión. Después de una década de vinculación con el canal, la comunicadora celebró el cierre de este ciclo profesional y le dio la bienvenida a lo que viene.

Para hacer oficial la noticia, Roa compartió en sus redes sociales fotos de una reunión con sus colegas y allegados de la redacción. En el post, se mostró muy emocionada y escribió: “Una celebración/despedida especial. Cumplí 10 años en Caracol Televisión y los celebro cerrando un ciclo maravilloso y dándole la bienvenida a lo que viene con las personas que me han acompañado en cada paso. Me siento tan afortunada; mi corazón desborda de gratitud. Han sido 10 años maravillosos”.

La verdad es que Roa se ganó el respeto de muchos por su rigurosidad en los vivos y su presencia en pantalla, y sus seguidores y compañeros no tardaron en llenarla de mensajes de agradecimiento por su desempeño.

Durante estos diez años, María Camila pasó por varios roles. Empezó dándole duro a la reportería de campo y luego saltó a temas de alta visibilidad, especialmente en la fuente política. Se le vio cubriendo el trabajo legislativo en el Congreso de la República, reportando desde la Casa de Nariño y siguiendo de cerca las jornadas electorales más claves del país.

Con el tiempo, su perfil creció hasta que llegó al equipo de presentadores de Noticias Caracol, donde estuvo al frente de la emisión del mediodía. Ahí se volvió una cara familiar para todos nosotros, combinando la conducción en estudio con el análisis de las noticias de última hora.

Esta salida no es un caso aislado, ya que se suma a otros movimientos en la nómina del informativo. Meses atrás, también se fue la periodista Daniela Pachón, quien terminó su etapa tras varios años liderando distintas emisiones del canal.

Lo que sí nos dejó es el misterio. Hasta ahora, María Camila no ha dado detalles sobre qué va a hacer con su carrera profesional. Se limitó a decir que le da la bienvenida a lo que viene, pero no sabemos si seguirá en los medios masivos o si se lanzará a otro sector.