Rubén Blades se despide de los escenarios y pasará por Colombia

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Rubén Blades confirmó que en 2027 llevará a cabo su gira de despedida de los escenarios. El cantante tiene el plan de compartir con su público por última vez para luego radicarse en su natal Panamá, aunque dejó claro que esto no significa que dejará de crear o de hacer música.

Para los que no estén tan al día, Blades es un cantante, compositor, músico, actor, abogado y político panameño que desarrolló gran parte de su carrera en Estados Unidos, siendo reconocido por su estilo de salsa intelectual.

Una cita histórica en Barranquilla

Antes de que llegue ese momento del adiós definitivo, el artista pasará por Colombia. El 7 de noviembre de 2026 se presentará en Barranquilla como parte de la nómina oficial del festival Viva la salsa. El evento tendrá lugar en el Estadio Romelio Martínez y Blades no estará solo, ya que lo acompañará la Roberto Delgado Big Band.

La verdad es que el panorama se ve increíble porque el festival contará también con la participación de otras figuras pesadas de la salsa, como Óscar D’León, La India, Víctor Manuelle y Charlie Aponte. Es una oportunidad única para ver a estas leyendas juntas antes de que Rubén decida cerrar este capítulo de sus presentaciones en vivo.

Para los que quieran asegurar su puesto en este concierto, las boletas están disponibles en Tutiket.com con precios desde los 140.000 pesos colombianos. Un dato clave para que no haya sorpresas en la entrada: la edad mínima de ingreso es de 18 años.

Reconocimientos y nuevas apuestas

Este anuncio llega justo después de que Rubén Blades fuera homenajeado en la ceremonia más reciente de los premios Billboard. Allí recibió el premio Ícono, un reconocimiento a su contribución en la internacionalización del género y a la revolución salsera que se vivió en los años 70. Además, el premio destaca que su carrera musical se ha mantenido vigente a pesar de que han pasado los años y han surgido nuevas tendencias.

Sobre su impacto, Blades comentó en la charla Icon Q&A with Rubén Blades que su aporte fue creer que la música no tenía que limitarse a hablar siempre de los mismos temas, como la traición del amigo o de la mujer, sino que podía ir más allá. Su carrera suma 25 premios Grammy y éxitos como Amor y control, Juan Pachanga y Decisiones, además de su disco Siembra, que es uno de los álbumes de salsa más vendidos.

Del escenario a la pantalla grande

Si piensa que la música es lo único que lo mantiene ocupado, se equivoca. El panameño confesó que en estos días ha estado muy enfocado en la actuación. Actualmente hace parte de la película Campeón Gabacho, dirigida por Jonás Cuarón, y de el largometraje Porto Rico.

Sobre este último proyecto, que es dirigido por Residente y protagonizado por Bad Bunny, Blades admitió que lo que Residente está haciendo es sumamente interesante. Según el artista, ambos comparten la misma curiosidad y que existe un proceso de aprendizaje mutuo: él aprende de Residente y este aprende de Bad Bunny, resumiendo que todos están aprendiendo de todo el mundo.

¿Quién más se anima a gastar esos 140 lucas para ver al maestro en Barranquilla?