Espectáculos

Shakira y el Fondo de Educación FIFA Global Citizen destinaron USD 450.000 a cinco organizaciones venezolanas para brindar educación de calidad a más de 13.000 niños afectados por los terremotos que golpearon el país en junio de 2026. El anuncio se hizo el martes 24 de noviembre a través de un video en Instagram donde la cantante apareció junto a Hugh Evans, cofundador y director ejecutivo de Global Citizen.

La movida es parte de un compromiso que la barranquillera asumió en mayo pasado al lanzar “Dai Dai”, el himno oficial del Mundial de Fútbol FIFA 2026, junto al artista nigeriano Burna Boy. Desde ese momento, la cantante decidió donar el cien por ciento de sus regalías del sencillo al Fondo de Educación FIFA Global Citizen, programa que busca recaudar USD 100 millones antes del cierre del torneo para garantizar el acceso a la educación y al fútbol en comunidades vulnerables del mundo. Sony Music Latin, el sello que distribuyó la canción, anunció que igualará los primeros USD 250.000 recaudados con una donación propia.

El impacto de los sismos en Venezuela

En junio de 2026, dos sismos sacudieron el norte de Venezuela, dejando más de 430 escuelas destruidas y miles de niños sin acceso a las aulas justo antes del inicio del ciclo escolar de septiembre. Ante esto, Shakira hizo un llamado urgente a los líderes mundiales en julio, afirmando que Venezuela necesitaba financiación para reconstruir escuelas, capacitar maestros y comprar libros y materiales.

En ese entonces, la cantante agradeció las contribuciones al fondo del primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, y del primer ministro de Canadá, Mark Carney. El Fondo de Educación FIFA Global Citizen había anunciado una asignación inicial de USD 500.000, pero el anuncio del martes 24 de noviembre concreta la cifra definitiva de USD 450.000 y la identificación de las cinco organizaciones receptoras.

Las organizaciones beneficiadas

Las entidades fueron seleccionadas por su trabajo en zonas vulnerables y la diversidad de sus programas. Impaktemos se encargará de brindar tutoría a niños, capacitación laboral a mujeres y alfabetización para comunidades wayúu, además de asistencia de emergencia. La Fundación Madre María Luisa Casar gestiona una escuela en Petare que atiende a 400 niños entre 3 y 13 años con educación, alimentación y salud.

Por otro lado, la Asociación Provida de Venezuela – PROVIVE lleva el programa de aprendizaje socioemocional Alive to the World a más de 75.000 estudiantes en 275 escuelas. Autismo en Voz Alta brindará diagnóstico, terapia y apoyo financiero a niños y jóvenes con autismo, además de formar a familias y docentes. Finalmente, AC EmpoderaME trabajará con mujeres, niñas y adolescentes en más de 12 estados del país para convertirlas en líderes comunitarias.

Según un comunicado compartido con Billboard, los fondos cubrirán continuidad educativa, aprendizaje inclusivo, formación docente, actividades deportivas y servicios de nutrición y salud.

Música con propósito y más donaciones

“Dai Dai”, lanzada el 15 de mayo de 2026, no fue solo un hit que estuvo siete semanas en el número uno del Billboard Global 200 y diez semanas en el Global Excl. Al presentarla, la artista expresó: “He pasado mi vida haciendo dos cosas: componer canciones y construir escuelas. En el Mundial de Fútbol, esos dos caminos convergen”.

Shakira, quien es parte de la junta directiva del Fondo de Educación FIFA Global Citizen junto a The Weeknd, también comprometió USD 1 de cada entrada vendida en su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran para la misma causa. Además, el 19 de julio encabezó el show de medio tiempo de la final del Mundial en el MetLife Stadium de Nueva Jersey junto a Madonna y BTS, en un espectáculo producido por Global Citizen donde los artistas donaron sus honorarios al fondo.

Este apoyo a Venezuela se suma a un compromiso de USD 1,25 millones asumido en agosto por el Fondo de Educación FIFA Global Citizen, Live Nation y CAF para reconstruir escuelas en Colombia, liderada por la Fundación Pies Descalzos de la cantante. Hugh Evans reiteró que el objetivo es llevar recursos directamente a organizaciones que realizan un trabajo extraordinario por la educación infantil en todo el mundo.