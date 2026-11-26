Famosos

Saquen la agenda y preparen la energía porque Bogotá se alista para vivir una nueva edición de Salsa al Parque este 2026. Según la Alcaldía Mayor, este es uno de los festivales musicales más representativos de la ciudad y esta vez llega con la edición número 27, organizada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) como parte de los Festivales al Parque. La idea es promover el talento musical y que todo el mundo tenga acceso a espectáculos gratuitos en espacios de encuentro ciudadano.

La cita es el sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026 en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Aunque ya sabemos quiénes vienen, la distribución de las presentaciones por día y los horarios individuales todavía no aparecen en la programación oficial, así que toca estar pendientes para saber exactamente a qué hora llega cada uno.

Los cracks internacionales

El cartel de este año viene bien cargado con cinco artistas internacionales que representan distintas generaciones de la música latina. Desde Cuba llega el violinista Alfredo de la Fé, quien tiene una trayectoria impresionante trabajando con figuras como Celia Cruz, Eddie Palmieri y Tito Puente. También tendremos la presencia de la Orquesta Aragón, un proyecto fundado en 1939 que es un pilar de la música popular cubana, especialmente con el danzón, el son y el chachachá.

Desde Estados Unidos llega Herman Olivera, el sonero que estuvo vinculado a la agrupación de Eddie Palmieri por más de dos décadas. Por el lado de Venezuela, el festival contará con Los Satélites, una agrupación fundada en 1966 en Maracaibo. Finalmente, Panamá estará representado por Roberto Blades, el cantante y compositor que todos conocemos por temas como 'Lágrimas' y 'Ya no regreso contigo'.

Talento nacional y el sabor de Bogotá

El cartel reúne propuestas de Medellín, Cali y Bogotá. Desde Medellín llega David Zahan con su proyecto 'Reviviendo a Frankie Ruiz', que es un homenaje musical al intérprete puertorriqueño. También llega La Eterna, una agrupación que se atreve a mezclar la salsa brava con sonidos urbanos, folclóricos y jazzísticos.

Desde Cali, la representación estará a cargo de Manyoma Brothers, un proyecto integrado por músicos de una nueva generación que pertenecen a una familia vinculada históricamente a la salsa caleña. Entre los nombres confirmados también está Willy García, reconocido por haber sido el vocalista del Grupo Niche antes de lanzarse como solista.

El sabor local del Distrito

A ellos se suma La-33, una orquesta bogotana reconocida internacionalmente por canciones como 'La Pantera Mambo', 'Soledad' y 'Que Rico Boogaloo'.

Estas son las otras agrupaciones que llegarán al escenario del Simón Bolívar: El Turco Perro, Cris En La Salsa, Kábala Ensamble, Kaona Orquesta y The Big Jhony.

Sinceramente, con un lineup así, el Simón Bolívar va a quedar pequeño. ¿Cuál de estos es el que más ganas tienen de ver en vivo?