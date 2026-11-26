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El agua es la pieza clave para que el cuerpo funcione: regula la temperatura, transporta nutrientes, ayuda a la digestión, mejora la circulación y se encarga de eliminar los desechos. Además, es la que mantiene el equilibrio de los líquidos tanto dentro como fuera de las células. Aunque la idea de tomar dos litros diarios se volvió popular como una guía sencilla, no es una obligación universal.

La cantidad de líquido que el organismo necesita depende de varios factores. Juegan un papel determinante la edad y el tamaño del cuerpo, el estado de salud, la alimentación y la actividad física. También influyen las condiciones ambientales y la temperatura; no es lo mismo quien pasa el día en una oficina con aire acondicionado que quien está varias horas bajo el sol o haciendo ejercicio. Cuando suben las temperaturas, el cuerpo pierde más agua a través del sudor.

Escuchar al cuerpo y señales de alerta

La sed es el mecanismo principal que tiene el cuerpo para regular cuánto líquido debe consumir. Sin embargo, hay casos donde es mejor anticiparse y beber agua antes de sentir sed, como en jornadas de calor intenso, actividades físicas prolongadas o en el caso de los adultos mayores, ya que ellos pueden tener una menor percepción de esta señal.

Una forma práctica de monitorear la hidratación es observar el color de la orina. Un tono amarillo claro suele asociarse con una hidratación adecuada. Por el contrario, si la orina es oscura y concentrada, puede ser una señal de que el cuerpo necesita más líquidos. Aun así, hay que tener en cuenta que algunos medicamentos, suplementos y ciertos alimentos pueden alterar este color.

Existen otros signos que indican que no nos estamos hidratando lo suficiente, como sentir la boca seca, tener dolor de cabeza, cansancio, mareos o notar que se orina con menor frecuencia. En situaciones donde la pérdida de líquidos es muy fuerte, pueden aparecer síntomas más graves como la confusión y la debilidad, los cuales requieren atención médica.

Más allá del vaso de agua: alimentos y electrolitos

No todo el agua necesaria llega a través de un vaso. Una parte importante proviene de los alimentos, especialmente de las frutas y verduras, que además aportan fibra, minerales y vitaminas. Entre las opciones con más contenido de agua destacan el melón, la sandía, la naranja, el durazno y la frutilla en el grupo de las frutas, y el pepino, el tomate, la lechuga y el zucchini en las verduras. Estas se pueden aprovechar en licuados, sopas frías, ensaladas o simplemente frescas.

Otras fuentes de líquido son las infusiones y la leche, aunque su valor nutricional varía. Para evitar la deshidratación, lo ideal es distribuir el consumo de líquidos a lo largo del día, tener agua siempre a la mano y prestar especial atención a los niños y a los adultos mayores.

En cuanto a los electrolitos, como el potasio y el sodio, estos son fundamentales para la transmisión de impulsos nerviosos, la función muscular y el equilibrio de los líquidos. Normalmente, una alimentación variada es suficiente para obtenerlos sin necesidad de suplementos. Sin embargo, las bebidas con electrolitos son útiles cuando hay pérdidas importantes de agua y sales, como ocurre en sudoraciones abundantes, actividades físicas al aire libre con temperaturas altas o entrenamientos intensos y prolongados.

Precauciones y contraindicaciones

Es fundamental diferenciar las bebidas deportivas de las soluciones de rehidratación oral. Estas últimas tienen una composición específica y solo deben usarse bajo indicación profesional ante pérdidas de líquidos y sales provocadas por diarrea o vómitos. Para actividades habituales, como ir al gimnasio en una sesión moderada o dar una caminata, basta con agua y comer bien.

Beber cantidades exageradas de agua en muy poco tiempo, sobre todo durante el ejercicio prolongado, puede ser peligroso porque diluye el sodio en la sangre y provoca hiponatremia, una alteración grave. Además, hay personas que no deben aumentar su consumo de agua sin guía médica, específicamente quienes toman ciertos medicamentos o padecen enfermedades hepáticas, cardíacas o renales, ya que en esos casos el aumento de líquido no es necesariamente beneficioso.

Al final, los ocho vasos pueden servir como una referencia, pero no son una cifra obligatoria. Lo que realmente determina cuánta agua necesitamos es el ambiente, la actividad física, la alimentación y las características propias de cada persona. ¿Y tú, ya revisaste el color de tu orina hoy o sigues contando vasos?