Famosos

Preparemos los pasos que el Baum Festival ya soltó el cartel de su duodécima edición. La cita es el 12 y 13 de febrero de 2027 en Corferias, Bogotá, y la verdad es que se lucieron con la programación. Van a estar más de 70 artistas nacionales e internacionales, pero hay dos nombres que nos tienen gritando: Sophie Ellis-Bextor y Faithless Sound System, quienes debutan en el país.

La cantante británica Sophie Ellis-Bextor, conocida por el hit 'Murder on the Dancefloor', llega por primera vez a Colombia con su mezcla de disco y dance-pop. Por otro lado, Faithless Sound System, liderado por Sister Bliss, también aterriza por primera vez para traer todo el legado de Faithless y sus himnos como 'Insomnia' y 'God Is a DJ'.

Si son fans del techno, prepárense porque Boris Brejcha viene a dar su última presentación en un festival en Colombia, según anunció la organización. El alemán llega junto a nombres pesados como Michael Bibi, Chris Stussy y el dúo ucraniano ARTBAT.

La fiesta se pone más seria con leyendas de la electrónica. Desde Detroit llegan Jeff Mills y Kevin Saunderson, mientras que DJ Rush representa a Chicago y el francés Vitalic trae una propuesta entre techno, electro y disco. En la parte del house tendremos a Beltran, Dennis Cruz y Cinthie, además de Job Jobse, que conecta el house con el trance y el techno.

Para quienes buscan sonidos más contemporáneos, el cartel incluye a Daria Kolosova, SPFDJ, VTSS y Anfisa Letyago, cerrando la oferta con el psytrance de Astrix. El toque local estará a cargo de Moreno & Prieto, Felipe Orjuela y Ácido Pantera, entre otros. Además, los escenarios serán anfitriones de HIVE, BCCO, RA, Mutual Rytm y Glitch.

Ojo a las boletas: la preventa para clientes de los Bancos Aval, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas y la billetera dale! empezó ayer, 25 de noviembre. La venta general se habilita mañana, viernes 27 de noviembre, a partir de las 10 a. m. a través de Ticketmaster.co hasta agotar existencias.

¿Quién más se apunta a este baile?