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Anuel AA se pronunció sobre la polémica. Después de la polémica presentación en el Vive Claro el pasado 21 de noviembre, el cantante anunció que dará un concierto gratuito en Bogotá para compensar a sus seguidores.

La cosa estuvo fea. Anuel llegó al escenario casi dos horas tarde y solo estuvo cantando unos 50 minutos, lo que dejó a los fanáticos indignados. El artista explicó a través de sus redes sociales que todo fue culpa de un error grave de una persona de su equipo de trabajo. Resulta que en su agenda el evento aparecía como un festival y le habían dicho que debía salir a cantar a las 11:30 de la noche.

Aunque el cantante asegura que al llegar al sitio le dijeron que todo estaba bien, terminó abandonando la tarima porque las autoridades estaban a punto de cortar el sonido y desconectar los equipos. Seamos honestos: que un artista llegue dos horas tarde y se baje rápido del escenario es una jugada muy arriesgada. Anuel afirmó que, si por él hubiera sido, prefería no haber cantado y pedir que le devolvieran la plata a la gente para reprogramar la fecha.

La promesa del show gratis llegará cuando el puertorriqueño anuncie la gira de 'Real hasta la muerte 2'. "Bogotá, para los que de verdad son mis fanáticos, cuando yo anuncie la gira de 'Real hasta la muerte 2', les voy a anunciar el concierto de gratis, para arreglar lo que pasó y hacer las cosas bien", escribió el intérprete.

El caos no se quedó solo en la duración del show. En redes sociales circularon videos de personas lanzando sillas y otros objetos hacia la tarima, además de reportes de peleas en algunas tribunas. Al final, Anuel aseguró que el error tendrá consecuencias dentro de su empresa, proporcionales a la falla que causó todo este lío en la capital.

¿Será que un concierto gratis borra el mal rato de pagar una boleta para ver un show de 50 minutos?