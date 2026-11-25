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Tener los espejos opacos por la acumulación de gotas de agua, huellas dactilares y residuos de productos es un problema común en el hogar. La solución más efectiva y económica es una mezcla casera de vinagre blanco y agua, que aprovecha la acidez del vinagre para desprender los restos minerales evaporados sobre el vidrio.

Para preparar este limpiador solo se necesita una taza de agua, una taza de vinagre blanco de limpieza, un atomizador y dos paños de microfibra limpios y secos.

El proceso es sencillo. Primero, se deben mezclar partes iguales de agua y vinagre en el atomizador y agitar suavemente. Antes de humedecer el vidrio, es fundamental pasar uno de los paños de microfibra en seco para retirar el polvo. Luego, se rocía una cantidad moderada de la mezcla directamente sobre el paño, evitando aplicarla sobre el espejo para controlar la humedad.

Después, se debe frotar el vidrio con movimientos suaves, haciendo énfasis en las huellas o marcas de agua. Para terminar, se usa el segundo paño de microfibra seco para absorber el líquido restante y se repasan los bordes para asegurar que no quede humedad en las esquinas ni en las uniones del marco.

Para evitar que aparezcan vetas y mantener el material en perfecto estado, hay cinco recomendaciones clave. Primero, usar siempre microfibra, ya que no deja pelusas ni raya el cristal. Segundo, controlar la cantidad de líquido para que no se escurra hacia los bordes. Tercero, no limpiar el vidrio bajo la luz solar directa, pues el calor evapora el líquido rápido y crea vetas.

Finalmente, es vital prescindir de esponjas abrasivas que puedan rayar el vidrio o dañar los tratamientos superficiales. También se recomienda limpiar los marcos para evitar que el polvo acumulado vuelva a caer sobre el cristal recién limpiado.

¿Quién tiene tiempo de pelear con las vetas de los espejos cada vez que limpia?