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Valentina Ferrer decidió ponerle claridad a su situación actual con J Balvin. Durante un encuentro con periodistas en el aeropuerto de Ciudad de México, la modelo aseguró que, a pesar de que ya no mantienen una relación sentimental, siguen siendo muy buenos amigos y están totalmente coordinados en la crianza de su hijo, Río.

Para Ferrer, lo más importante en este momento es que el niño tenga el respaldo de ambos padres. Según explicó, Río cuenta con una mamá y un papá que se acompañan muy bien y que mantienen un vínculo de amistad, algo que ella considera fundamental para el bienestar del pequeño.

Prioridad absoluta: el bienestar de Río

La modelo enfatizó que tanto ella como el cantante paisa comparten el mismo propósito en esta nueva etapa de sus vidas. Según sus palabras, el objetivo común es que su hijo esté bien y sea feliz, y que están haciendo todo muy bien por Riri.

Cuando se le preguntó sobre cómo ha vivido el final de su relación y si había pasado por un proceso de duelo, Valentina prefirió no entrar en detalles íntimos. Prefirió no profundizar en ese aspecto de su vida privada y se dirigió hacia la salida del aeropuerto.

Sobre la posibilidad de iniciar un nuevo romance, la modelo fue evasiva y respondió que tiene amor para su hijo.

Un cierre basado en el respeto

Esta situación es la consecuencia de una separación que se hizo pública a mediados de septiembre de 2026. En aquel momento, Ferrer utilizó sus redes sociales para confirmar que ella y José habían decidido tomar caminos separados después de compartir varios años y momentos importantes juntos.

En aquel mensaje, Valentina dejó claro que la decisión se tomó desde el amor y el respeto, sin entrar en detalles sobre las razones exactas de la ruptura o la fecha exacta en que decidieron terminar. Desde ese anuncio, J Balvin no ha dado declaraciones públicas sobre el tema, mientras que Ferrer ha sido la encargada de reiterar que la relación entre ambos es buena y que su compromiso principal es la paternidad compartida.

Contexto de la relación

Valentina Ferrer, modelo y actriz argentina, y J Balvin se conocieron durante la grabación del videoclip de la canción "Sigo Extrañándote". A partir de ese encuentro, iniciaron una relación que duró varios años y que dio frutos en junio de 2021 con el nacimiento de su hijo Río.

Para Valentina, terminar este vínculo sentimental no ha significado un fracaso ni un punto de partida desde cero. Según su visión, se trata simplemente de seguir la vida.