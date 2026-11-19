Espectáculos

Si sienten que la rutina los tiene asfixiados, es momento de soltar todo porque el cierre de año viene cargado de planes. Colombia se prepara para recibir una mezcla de arte, música y entretenimiento que promete sacudirnos el espíritu. Tenemos desde la visita de un ícono de la salsa en Medellín hasta el despliegue cinematográfico de Bogoshorts en la capital, pasando por teatro que te pone a pensar y arte inmersivo que parece sacado de un sueño.

Rubén Blades es mucho más que un cantante; este panameño es un compositor, músico, actor, abogado y político que ha llevado la salsa a un nivel intelectual. Su trayectoria, desarrollada mayormente en Estados Unidos, lo ha convertido en una leyenda viviente .

Salsa intellectual en Medellín

La noticia que pone a vibrar a cualquiera es la visita de Rubén Blades en el marco de su Fotografías Tour. El artista llega a Colombia compartiendo escenario con la Roberto Delgado Big Band. Después de pasar por Bogotá, el turno es para Medellín este 21 de noviembre, donde se tomará el nuevo escenario DAVIarena. Es el momento de ir a verlo, especialmente porque Blades ya anunció que su último año de presentaciones en vivo será el 2027.

No se trata solo de bailar, sino de disfrutar de canciones donde la salsa se mezcla con la literatura. En el concierto se podrán escuchar temas como Plástico y Amor y control, además de sus clásicos emblemáticos como Pedro Navaja, Maestra vida y Te están buscando. Básicamente, es una oportunidad histórica para ver a este huracán de la salsa antes de que cuelgue el micrófono.

Teatro para cuestionar la ética

Para quienes prefieren el drama y los dilemas morales, el grupo La Casa de Atrás trae la Trilogía del deseo. Este proyecto, dirigido por los hermanos Nicolás y Ricardo Dávila, no busca dejar al espectador cómodo, sino plantear situaciones extremas e inéditas que obligan a hacerse preguntas éticas profundas.

El ciclo comienza mañana 20 de noviembre y el 21 de noviembre con Tania y la bestia en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella. Esta obra nos lleva a una Colombia hipotética donde la pena de muerte ha sido aprobada para los abusadores de niños. El recorrido continúa el 27 y 28 de noviembre en el teatro Colón con La muñeca y el petardo, y cierra el 3 y 4 de diciembre en la sala Fanny Mikey con Bahía y el ángel caído. Tres obras, tres escenarios y un montón de tensiones por resolver.

Un sueño de cacao y porcelana

Si buscan algo más visual y envolvente, en NC-arte se puede visitar la exposición Cacao y porcelana. El artista italiano Diego Cibelli creó un paisaje inspirado en El País del Nunca Jamás, la isla imaginaria de Peter Pan creada por J. M. Barrie. La curaduría estuvo a cargo de Eugenio Viola y el resultado es una experiencia que parece un sueño.

Lo más loco de esta muestra es que el paisaje está creado a partir de cacao y cuenta con más de 10.000 flores de porcelana. Pero no se queda ahí; como fondo, la exposición incluye una inmensa instalación de dibujos que mezclan motivos mayas, griegos y romanos. Es el plan ideal para los que quieren salir de lo convencional y entrar en un mundo surrealista.

El despliegue de Bogoshorts

Para cerrar con broche de oro, el 1 de diciembre llega la edición 24 de Bogoshorts, el festival que ya es la plataforma obligatoria para el cortometraje en la capital. En esta versión se presentarán más de 300 cortometrajes provenientes de más de 50 países. Lo más importante es que el festival es calificador oficial para premios de la talla de los Óscar, los Goya y los Macondo.

Entre las obras internacionales galardonadas destaca Para los contrincantes del argentino Federico Luis, quien ganó la Palma de Oro al mejor cortometraje en Cannes 2026. Pero el orgullo local también tiene su espacio con la competencia nacional, que incluye 39 cortometrajes. Estas producciones colombianas reflejan la diversidad y la fuerza creativa del país y ya han recorrido festivales internacionales.

¿Cuál de todos estos planes es el que no se pueden perder por nada del mundo?