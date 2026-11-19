Espectáculos

La espera terminó para Glenn Close. La actriz, cantante y productora estadounidense recibió un Óscar honorífico por su trayectoria en una gala en el Salón Ray Dolby, en Hollywood. Con cinco décadas de carrera y ocho nominaciones por roles tanto secundarios como protagónicos en pelis como “Atracción Fatal” (1987), Close nunca había ganado la estatuilla hasta ahora. Su primera nominación llegó en 1982 gracias a El mundo según Garp.

Durante el evento, John Malkovich, quien actuó con ella en Relaciones Peligrosas (1988), presentó el premio y la describió como una "verdadera maestra" y una amiga que "no tiene miedo de explorar". La actriz, que tiene 79 años, dedicó el reconocimiento a su hija y confesó que, aunque a veces pensó que tenía posibilidades, nunca le preocupó si ganaba o no, pues sentía que el gran honor era simplemente estar en la sala.

En esta 17ª edición de los Premios de los Gobernadores, también fueron homenajeados el director Ridley Scott y el animador Floyd Norman. Scott, de 88 años y director de clásicos como Alien, el octavo pasajero (1979) y Blade Runner (1982), no asistió a la gala, pero agradeció el premio mediante un video. Matt Damon, quien trabajó con él en Misión Rescate (2015), fue el encargado de entregar el premio al cineasta, quien a pesar de haber ganado nueve estatuillas con sus películas, nunca había ganado el Óscar como director a pesar de sus tres nominaciones.

Por su parte, Floyd Norman, de 91 años, recibió el reconocimiento por su legado en Walt Disney Animation Studios, donde empezó en 1956 y se convirtió en el primer animador negro del estudio. Norman, que trabajó en títulos como Mary Poppins y El libro de la Selva, celebró su "final feliz" ante una platea emocionada.

Pero que Glenn Close haya salido de la lista de "los olvidados" no significa que el club esté vacío. Hay nombres pesadísimos que, a pesar de tener un talento brutal y varias nominaciones, siguen sin tener un Óscar en su vitrina. Aquí les dejamos a los que siguen esperando su turno:

Willem Dafoe

Este actor es un ejemplo de consistencia, pero la suerte no ha estado de su lado. Dafoe ha estado nominado cuatro veces en total. Tres de esas veces fue por roles de reparto en películas como El proyecto Florida (2018), La sombra del vampiro (2001) y Pelotón (1987). También tuvo una nominación como actor principal por Van Gogh en la puerta de la eternidad (2019).

Ralph Fiennes

Fiennes ha estado muy cerca en tres ocasiones, pero nunca ha logrado concretar el triunfo. Sus nominaciones incluyen dos veces como Mejor actor, por Cónclave (2025) y El paciente inglés (1997). Además, tuvo una nominación como Mejor actor de reparto, también por El paciente inglés, pero en 1994.

Ian McKellen

El eterno Gandalf de El señor de los anillos tiene 87 años y dos nominaciones en su cuenta, pero cero estatuillas. Su primera nominación fue en 1999 como Mejor actor por Dioses y monstruos. Luego, en 2002, volvió a sonar en la Academia como Mejor actor de reparto precisamente por su papel en El señor de los anillos.

Amy Adams

Aunque tiene 52 años y todavía tiene mucho camino por delante, Adams ya suma seis nominaciones sin llevarse nada a casa. Como Mejor actriz estuvo nominada por American Hustle (2014). El resto de sus nominaciones fueron como Mejor actriz de reparto en Junebug (2006), La duda (2009), El peleador (2011), The Master (2013) y El vicepresidente: más allá del poder (2019).

Bradley Cooper

Este es quizá el caso más increíble, porque Cooper ha estado nominado doce veces y nada. No solo lo han nominado como actor, sino también como escritor y productor. Por ejemplo, con Nace una estrella tuvo tres nominaciones: Mejor película, Mejor actor y Mejor guion. Lo mismo pasó con Maestro, donde volvió a ser nominado en esas tres categorías. Sus otras nominaciones incluyen trabajos en El callejón de las almas perdidas, Guason, Francotirador, American Hustle y Los juegos del destino.

Sinceramente, ¿cómo es posible que Bradley Cooper tenga doce nominaciones y siga con las manos vacías?