Espectáculos

Beéle se presentó en la Arena Monterrey la noche del martes como parte de la etapa mexicana de su gira internacional Borondo Tour. Con este show, el artista promociona su álbum debut titulado Borondo, llevando sus ritmos urbanos, afrobeat y sonidos caribeños por varias ciudades de América Latina y Europa.

Lo curioso es que este encuentro con los regios se dio después de una reprogramación, ya que el concierto estaba planeado originalmente para el 8 de octubre en el mismo lugar. ¡Menos mal que al fin se dio el parche!