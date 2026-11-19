Estilo de vida

Olvídate de pasar horas en el gimnasio si lo que quieres es simplemente sumar más movimiento a tu rutina diaria. Para quienes prefieren entrenar en la comodidad de su casa, un leg day sin equipo puede convertirse en la nueva costumbre favorita. Lo único que se necesita es un poco de espacio libre, un tapete de yoga si tienes uno a la mano y dedicarle entre 20 y 25 minutos del día. No hacen falta mancuernas ni ejercicios complicados para empezar.

Lo más importante en este proceso es ejecutar los movimientos de forma correcta y elegir la intensidad que mejor se adapte a cada cuerpo, dándole al organismo el tiempo necesario para adaptarse. Ya seas principiante o alguien que solo quiere sumar una sesión corta a su plan semanal, estos ejercicios ayudan a trabajar los grupos musculares básicos de las extremidades inferiores, específicamente los cuádriceps, los isquiotibiales y los glúteos.

El calentamiento y la técnica

Antes de lanzarse de lleno a la rutina, es fundamental dedicar entre tres y cinco minutos a un calentamiento suave. Se recomienda hacer caminatas en el sitio, movimientos circulares de cadera y algunas sentadillas ligeras para preparar el cuerpo.

En cuanto a la ejecución, la clave es la calidad sobre la cantidad. No se trata de forzar las articulaciones ni de llegar a posiciones incómodas, sino de mantener un control total sobre el movimiento. Si sientes un dolor agudo, mareos o una incomodidad fuera de lo común, lo ideal es detenerse de inmediato. Además, si hay alguna lesión o condición que afecte la movilidad, es indispensable consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier programa nuevo.

La rutina paso a paso

Las sentadillas son uno de los ejercicios más conocidos para la parte inferior del cuerpo, ya que activan principalmente los glúteos y los cuádriceps. La recomendación es realizar tres series de 12 repeticiones. Un tip clave es no bajar más de lo que permita un movimiento controlado y cómodo; quienes están empezando pueden intentar hacer las sentadillas apoyándose en una silla estable.

Para trabajar cada pierna por separado y poner a prueba el equilibrio, las zancadas hacia atrás son una buena opción. Para este ejercicio se sugieren tres series de entre ocho y 10 repeticiones por cada pierna. Si el equilibrio falla, se puede utilizar cualquier superficie estable como apoyo.

Si el objetivo es darle prioridad a los glúteos, los puentes de glúteo son una alternativa sencilla que se realiza totalmente en el suelo. El plan consiste en hacer tres series de 15 repeticiones, enfocándose más en controlar el movimiento que en intentar elevar la pelvis lo más alto posible.

Finalmente, están las sentadillas sumo, que se caracterizan por una posición de los pies más abierta. Para integrarlas al programa, se recomienda hacer entre dos y tres series de 12 repeticiones. Aquí el truco es ajustar la apertura de las piernas según el rango de movimiento que resulte más cómodo, sin presionar las articulaciones.

Cómo mantener la constancia

Para quienes están empezando, lo más razonable es realizar una o dos sesiones de pierna a la semana, dependiendo de la condición física y el resto de las actividades. Es vital dejar tiempo de recuperación entre entrenamientos exigentes de los mismos músculos y aumentar la dificultad gradualmente a medida que el cuerpo se adapte.

Hay que tener claro que los resultados no dependen solo de los ejercicios. La constancia, un descanso adecuado, una alimentación equilibrada y el aumento progresivo de la carga son factores que juegan un rol determinante. No es necesario tener la rutina perfecta desde el primer día; lo ideal es empezar en el nivel adecuado, darle tiempo al cuerpo y encontrar una forma de hacer ejercicio que se disfrute y se pueda mantener a largo plazo.

¿Te animas a probarlo o te da flojera salir de la cama?