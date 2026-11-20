Famosos

El escenario de 'Yo Me Llamo' se llenó de nostalgia y despecho con la presentación del imitador de Darío Gómez. La actuación fue tan potente que dejó a Amparo Grisales y a César Escola llorando frente al participante, ya que la interpretación despertó recuerdos familiares profundos entre los jurados.

Amparo Grisales, la actriz colombiana, le confesó al concursante que su presentación la había dejado erizada y aseguró que era la mejor actuación del participante hasta ese momento en la competencia. El momento más crítico llegó cuando César Escola empezó a hablar sobre la Navidad, lo que llevó a Grisales a recordar las celebraciones decembrinas que pasaba con su madre.

El lado más emotivo de la competencia

La jornada no solo estuvo marcada por el llanto de los jueces. Darío Quintero, conocido como Dikiu, vivió uno de sus momentos más fuertes en el programa cuando el cantante Reykon apareció por sorpresa para cantar junto al imitador. La sorpresa dejó a Dikiu en lágrimas y sin palabras, mientras que Grisales destacó que Reykon y Dikiu son muy similares tanto en la apariencia como en la interpretación.

Sobre Dikiu, se sabe que nació en Palestina, Caldas, y su camino en la música empezó desde los cuatro años en las izadas de bandera del colegio La Sagrada Familia y la Escuela de Música Tradicional de Palestina, donde aprendió a tocar la guitarra, el tiple y la bandola.

Su vocación viene de familia: su madre, Bárbara Arredondo, quien está vinculada a presentaciones culturales, recuerda que él solía acompañarla en los coros antes de lanzarse a cantar las canciones completas. Después adoptó el nombre artístico de Dikiu y pasó por programas como 'A Otro Nivel' y 'La Voz' antes de llegar al reto de los imitadores.