Espectáculos

Bogotá se prepara para una noche dedicada al vallenato. Este sábado 21 de noviembre de 2026, el Estadio Nemesio Camacho El Campín recibirá el concierto Juntos de Nuevo – Misión Campín, un espacio que reunirá a varios cantantes y agrupaciones que han sido parte de la historia de este género musical en Colombia.

La idea del espectáculo es reunir diferentes etapas del género en un mismo escenario, con repertorios que han acompañado y acompañarán a los seguidores del vallenato. Para lograrlo, el evento reúne a nueve artistas y agrupaciones representativas del vallenato romántico.

Si usted no tiene entrada, le tenemos malas noticias: la mayoría de las localidades ya se encuentran agotadas. Actualmente, la única opción disponible es la localidad de Invitados Especiales, la cual cuenta con dos modalidades de compra. Quienes quieran intentar conseguir un puesto pueden consultar la disponibilidad y comprar sus entradas a través de la página oficial de Tuboleta.

Ojo a los detalles técnicos y las reglas del juego: el ingreso está habilitado únicamente para mayores de 18 años. En cuanto a la ubicación, las localidades de palcos tienen silletería numerada, mientras que las demás funcionan bajo la modalidad de admisión general, según las condiciones publicadas por Tuboleta.