Espectáculos

Hablemos claro: llegar a los 96 años y seguir con las ganas de romperla en el arte no es para cualquiera. David Manzur, el pintor colombiano, no solo sigue creando, sino que acaba de montar una exposición mayúscula en el Palacio de la Industria en París, justo en el marco de la Semana del Arte de París. La muestra se llama Evolución, un nombre que le queda perfecto porque el artista asegura que su transformación más profunda ha ocurrido en los últimos 20 años.

Su proceso no es una línea recta, sino una evolución constante donde siempre piensa que lo que viene puede ser mejor. En su estudio en Barichara, el artista empieza a trabajar a las seis de la tarde y sacó una hora antes de esa rutina diaria para hablar sin prisas.

¿Cómo es el método que usa David Manzur para convertir la vida en pintura? No es magia, es memoria y técnica. Todo empieza con sus vivencias personales. El artista nació en Neira, Caldas, pero vivió la revuelta civil española en Guinea Ecuatorial y fue testigo del primer bombardeo en Bata. Luego, el estallido de la Segunda Guerra Mundial lo llevó a las Islas Canarias, donde recuerda que Franco alimentaba a los alemanes para no entrar en la guerra y que la comida se conseguía con cartillas de racionamiento.

Aquí entra la primera fase de su "receta" creativa: la capitalización cerebral. Manzur explica que construye su memoria basándose en lo que sintió y vivió. Luego, ocurre un proceso de filtrado donde la memoria desdibuja las imágenes y desecha las que no le interesan. Solo aquello que sobrevive a este filtro se transforma finalmente en arte.

Pero el sentimiento no es suficiente; se necesita una base técnica. Manzur no se separó jamás de las imágenes pictóricas del siglo XVII español. Durante su educación en España, en medio de una época donde abundaba el hambre, se quedó con los aspectos conceptuales de obras de maestros como Zurbarán, Velázquez, Murillo y Ribera. Estos conceptos son la plataforma básica de contenido que él maneja en sus obras, moviéndose entre caballos, figuras, telas, bodegones y damas.

Si hablamos de materiales, el óleo ha sido su compañero eterno. En 1951, cuando estuvo un año en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, se emocionaba acaparando materiales para llevarlos a su estudio, que en ese entonces era una buhardilla. Lo más curioso es que, cuando no tenía óleos, Manzur aplicaba un truco casero: mezclaba polvitos con pigmentos y aceite para lograr un acabado propio. Este camino lo llevó a su primera exposición en 1953, donde ya vendía algunos cuadros.

Su camino no estuvo libre de dudas, aunque siempre tuvo la convicción de ser artista. De hecho, confesó que intentó emplearse en un taller de dibujo comercial, pero la cosa no funcionó. El impulso del tiempo y el apoyo de gente que creyó en él lo catapultaron. Un mecenas canadiense le dio una beca que lo llevó al Art Students League y al Instituto Pratt en Nueva York, donde subió su nivel intelectual y trabajó con diversos materiales. También estudió contrapesos de arte en Sainte-Anne-de-Beaupré, en Quebec, Canadá.

El reconocimiento llegó más fuerte con la beca de la Fundación Guggenheim, que fue el detonante para que las galerías se interesaran en él. Sin embargo, Manzur odia la palabra "lograr" porque siente que siempre hay algo superior por alcanzar. Esa rebeldía de defender su propio estilo, sin seguir ciegamente las tendencias globales, es lo que lo mantuvo vigente desde hace décadas hasta hoy, que se prepara para cumplir 97 años este 14 de diciembre.

Al final, el artista ve el mundo actual con lucidez. Recuerda cómo pasamos del telégrafo y las operarias de centralita telefónica a la inmediatez global. Para él, el salto fue pasar de un mundo análogo donde todo se rodaba a uno donde todo se graba, pero su esencia sigue siendo la misma: hacer planes mentales a diario y encontrar formas distintas de convertirlos en arte.