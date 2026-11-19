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Nicky Jam anunció el 17 de noviembre la creación de su sello discográfico, Fenix Music Group. Con este proyecto, el artista busca descubrir y desarrollar nuevos talentos, empezando por el cantante, compositor y productor dominicano Don Luciano.

El cantante puertorriqueño explicó que su motivación nace de la conciencia de que no podrá cantar para siempre, ahora que tiene 45 años. Según Nicky Jam, quiere aprovechar su experiencia para ayudar a otros artistas a desarrollar sus carreras y lograr que nuevos talentos se conviertan en figuras icónicas y alcancen el éxito.

Don Luciano ya marcó el inicio de esta etapa con el lanzamiento de su primer sencillo, 'Fuiste Tú', el pasado 13 de noviembre. La relación entre ambos surgió gracias a esta canción; el artista dominicano pensaba vender la composición a otro colega, pero terminó cantándola en una sesión en vivo desde un estudio.

Esa interpretación alcanzó más de 700.000 reproducciones en Instagram, lo que llamó la atención de Nicky Jam y lo llevó a respaldar la carrera de Don Luciano, quien terminó firmando con el sello.

Don Luciano no es un novato en la industria. Entre 2014 y 2015 se formó en producción musical, lo que le permitió colaborar con nombres como Myke Towers, Yailin La Más Viral, Noriel, Rochy RD, Shadow Blow, Miky Woodz, Lil Tjay, NTG, Slow Lismar y Dowba Montana.

El nombre Fenix Music Group está inspirado en la trayectoria de Nicky Jam, conocido en la industria como el 'Ave Fénix' después de haberse rehabilitado de una adicción a medicamentos controlados. Bajo este simbolismo, el sello busca que cada comienzo sea una oportunidad para evolucionar y alcanzar metas, tanto para el equipo del proyecto como para los artistas que se unan a él.